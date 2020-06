Politiet mener mannen står bak mishandlingen av disse to – i dag ble han fløyet til Norge i militærfly

Utenlandske kriminelle kan ikke lenger motsette seg utlevering eller skjule seg for norsk politi i egne hjemland. Ny EU-avtale gjør at norsk politi raskere og lettere får kriminelle utlendinger overlevert.

Presis klokken 12.53 mandag landet et grått kamuflasjefarget militærfly på Oslo lufthavn. Om bord var en polakk, tiltalt for mishandling og grovt ran av to personer i Bergen.

Flere politibiler sto parkert på bakken. Etter noen minutter kom 32-åringen ut av flyet, bærende på en gul bag, tett fulgt av tre personer ikledd gule vester.

OVERLEVERING: Et polsk militærfly landet på Oslo lufthavn for å utlevere en polsk mann som er tiltalt i to grove ranssaker. Her går mannen ut av flyet, fulgt av tre personer i gule vester. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Den polske statsborgeren ble mandag ettermiddag fraktet videre til Bergen hvor han og flere medsammensvorne utførte minst to brutale kriminelle handlinger.

Brutale voldssaker

I 2015 ble Petter Slengesol og Reidar Osen utsatt for bortføring og brutal vold utført av veltrente utenlandske kriminelle. Slengesol ble først overfalt i februar, og Osen i desember 2015.

De to bergenserne, som ikke har noen tilknytning til hverandre, ble grovt mishandlet i et forsøk på å få presset dem for penger.

Begge overfallene var nøye planlagt, det var brutalt utført, ofrene ble kjørt bort og brutalt banket opp i sine egne varebiler av hettekledde personer, som kommuniserte på utenlandsk.

32-åringen fra Polen, som tidligere bodde og arbeidet i Bergen, kom opp på politiets radar i fjor, da politiet fikk DNA-treff. Dette koblet ham til både den såkalte Osen-saken og den andre voldssaken og bortføring av Petter Slengesol.

Politiet koblet innledningsvis aldri disse to sakene sammen, til tross for at likhetstrekkene var mange og begge overfallene skjedde i samme by i løpet av det samme året.

Mens Osen-saken har blitt hyppig omtalt, var det TV 2 som brakte Slengesol-saken frem i lyset.

– Dette er en gledens dag. Jeg er svært fornøyd med at vedkommende ble utlevert til Norge, og jeg ser frem til rettsaken, sier Reidar Osen til TV 2.

Han hadde da nettopp fått bekreftet at flyet med den tiltalte polakken hadde landet i Norge.

EN GLEDENS DAG: Reidar Osen ble bortført og brutalt mishandlet av flere utenlandske kriminelle. Han er fornøyd med at en av gjerningspersonene, ifølge politiet, i dag ble utlevert til Norge. Foto: Frode Hoff / TV 2

Levd trygt i Polen

32-åringen har nektet all straffskyld og har siden hendelsen levd et «trygt» liv i Polen.

Normalt ville norsk politi slitt med å få mannen utlevert fra Polen, men på grunn av et nytt regelverk - en avtale mellom Norge og EU - så skjer overlevering av lovbrytere betydelig raskere enn før.

– Nå er det slik at arrestordene gjennomføres med veldig korte tidsfrister, det går veldig kort tid fra en pågripelse til en overlevering kan skje, bekrefter politiadvokat Terje Bjøranger i Kripos.

– Kan ikke lenger gjemme seg

Siden det nye regelverket trådte i kraft i fjor høst, har Norge fått «ekspressoverlevert» 18 personer fra ulike EU-land. På samme tid har 25 nordmenn og utenlandske borger blitt utlevert til andre land.

– Man kan ikke lenger gjemme seg i sitt eget land. Det er en helt annen verden i forhold til tidligere utleveringssaker, sier Bjøranger.

Han påpeker at det går merkbart raskere å få utlevert kriminelle, som før kunne gjemme seg for norsk politi i eget hjemland.

– Vi har mange saker hvor det er stor effektivitet helt ned til seks dager fra pågripelse til vedkommende er overlevert, sier Bjøranger til TV 2.

Fornøyd politiadvokat

Tidligere har Norge hatt problemer med å få utlevert borgere fra andre land, som eksempelvis Polen, Romania og Bulgaria. Men det nye europeiske samarbeidet gjør at «utveksling» av kriminelle som er tiltalt for ulike kriminelle handlinger, nå går langt raskere.

– Vi er fornøyd med at overlevering gikk så raskt, sier politiadvokat Jørgen Henriksen ved Vest politidistrikt.

FORNØYD: – Vi er svært fornøyd med den nye ordningen som gjør at vi kan få overlevert utenlandske borgere raskt og effektivt til Norge, sier politiadvokat Jørgen Henriksen ved Vest politidistrikt Foto: Frode Hoff / TV 2

Han sier at planen er at vedkommende blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen.

– Hva er grunnlaget for tiltalen?

– Vi sitter på et større bevisbilde, mener vi, tekniske undersøkelser, trafikkdata, elektroniske bevis og DNA-bevis. Vi mener dette knytter tiltalte til disse hendelsene.

Henriksen mener dette er to meget alvorlige ranshandlinger.

– Det er brukt omfattende vold, frihetsberøvelse har vært en del av dette. Dette er to typer handlinger som vi heldigvis ikke har mye av i Norge, sier Henriksen til TV 2.