Simen trodde ikke på lillebroren – så ble han med på en tur i butikken

I slutten av mai døde afroamerikanske George Floyd etter å ha blitt pågrepet i politiet i Minneapolis. Siden da har debatten om rasisme og forskjellsbehandling rast rundt om kring i hele verden.

I Oslo møtte nærmere 15.000 mennesker opp utenfor Stortinget på fredag i forrige uke for å demonstrere.

Én av de som har fått erfare hvordan hverdagsrasismen fungerer i hverdagen er Simen Bondevik, gruppeleder i Nordre Follo KrF og barnebarnet til tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

Trodde ikke på lillebroren

Simens lillebror Gabriel er adoptert fra Brasil, og mørk i huden. I et Facebook-innlegg skriver Simen at han ikke trodde på lillebroren da han fortalte om opplevelser med hverdagsrasisme.

– Gabriel fortalte at da han gikk rundt i butikker, så de butikkansatte ekstra nøye på han. Særlig hvis han gikk i dyrere butikker, forteller Simen til TV 2.

Men han tenkte at det ikke kunne være så ille. Simen bestemte seg derfor for å være følge ekstra nøye med, neste gang de gikk sammen.

– Vi kunne gå akkurat samme runde rundt i butikken, men da han gikk foran meg, så jeg at de fulgte ekstra nøye med på han i forhold til meg.

NÆRT FORHOLD: Simen Bondeviks lillebror Gabriel er adoptert fra Brasil. Han fikk sjokk da han innså hvor forskjellig de to ble behandlet. Foto: Privat

– Sint

Da Simen med egne øyne innså hvor ulikt han og lillebroren ble behandlet, fikk han sjokk.

– Jeg ble først og fremst ganske sint over at man kan opptre på den måten, og de fordommene som sitter rundt hos folk, sier han og legger til:

– Men jeg ble også sjokkert over at jeg selv ikke la merke til det før. Når jeg ikke har lagt merke til at det skjer med min egen bror over så lang tid, er det åpenbart noe som må gjøres.

Opplevelsen i butikken gjorde at Simen åpnet øynene for hvor stort problem hverdagsrasisme faktisk er i Norge.

– Det skjer ikke i like stor grad som i USA, men vi trenger en stor holdningsendring i Norge, sier Simen.

– Da jeg fikk se det med egne øyne, skjønte jeg hvor stort problemet er. Nå er jeg glad for at det får mye oppmerksomhet, og jeg håper dette er noe alle politikere jobber strukturert med og at dette ikke blir en symbolsak men at vi får en faktisk endring.

Støtter demonstrantene

At nærmere 15.000 mennesker møtte opp i demonstrasjonen utenfor Stortinget på fredag i forrige uke, har vært gjenstand for kritikk.

Frps Jon Helgheim kalte demonstrasjonen «meget egoistisk og hodeløs» ettersom folk har ofret «alt» i flere måneder for å følge myndighetenes råd i forbindelse med den pågående koronapandemien.

Simen Bondevik sier til TV 2 at han selv valgte å stå over demonstrasjonen på grunn av nettopp dette, men støtter likevel de som møtte opp.

– Jeg opplever at en del av de som kritiserer demonstrasjonen på grunn av smittevernhensyn, bruker det som en vikarierende unnskyldning. Demonstrasjonen var veldig viktig og helt riktig, og jeg forstår at folk møtte opp.

Hadde det ikke vært for koronaviruset, ville Simen møtt opp selv også. Nå håper både han og broren på en tydelig endring i samfunnet.

– Gabriel er veldig glad for at det blir satt fokus på. Jeg ser jo dette utenfra, men han står inne i det og opplever rasisme fra dag til dag. Vi håper begge at det kommer en endring, fordi det trengs virkelig.