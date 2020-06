Nå vil Jan Thomas herje hitlistene

I podcasten «Jan Thomas og Einar blir venner» kunne Jan Thomas (53) avsløre at han er blitt signert av Sony Music og skal slippe låten «Honansa, det er sommer».

I en pressemelding forteller den nye artisten at han ikke har store forventninger til utgivelsen.

– Ingen. Annet enn at låten kan være med på å spre litt sommerstemning og glede. Om det blir en monsterhit er det naturligvis helt i orden. Honansa!

Signert med plateselskap

God kveld Norge har vært i kontakt med Jan Thomas som sier det hele startet som et dikt.

– Det startet som et tulledikt til podcasten, men så utviklet det seg til veldig mye mer. Plutselig ville flere plateselskaper ha den, vi endte med Sony, og nå slippes den for full guffe på torsdag, forteller en spent Jan Thomas.

– Skal du gjøre noe, så gjør det skikkelig, fortsetter han.

Kjendiser som lager sommerlåter er ikke et ukjent fenomen, og stylisten er klar på at han ikke er artist.

– Jeg er stylist og ikke artist. Jeg er derimot en mann med selvironi og det reflekteres i låten. Jeg satte meg aldri ned og tenkte at dette skal bli en stor hit, men når det er sagt så har jeg et kommersielt øre, så jeg fant fort ut at det ligger potensiale i denne låten, sier han.

– Hvis du vil gjøre noe, så gjør du det. Jeg skal aldri utgi meg for å være en musikalsk artist, men jeg er en ambassadør for livet, og det er det dette handler om, fortsetter han.

Ikke første låt

«Honansa, det er sommer» er ikke Jan Thomas sin første låt. I 2009 slapp han låten «Get up and dance» som fikk mye oppmerksomhet.

Se det elleville klippet her:

I fjor ble han også spurt om å bli med på Allsang på Grensen, noe han var litt skeptisk til.

– Men det er jo ikke første gang jeg har sunget, jeg må jo si at jeg har sunget til tre ganger platinum med god hjelp fra autotune og Christian Ingebrigtsen, sa han til TV 2.