Fluorforbud også i skiskyting

Styret i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) besluttet i helgen at det innføres forbud mot fluor i smøreprodukter fra og med kommende sesong.

Dermed følger IBU etter Det internasjonale skiforbundet (FIS), som endelig besluttet et slikt forbud på sitt vårmøte i slutten av mai. Fluorprodukter har vist seg å være skadelige både for folks helse og for miljøet.

IBU og FIS samarbeider om å utvikle en maskin som skal kontrollere fluorverdien i skisålene, og denne skal testes gjennom sommeren. Det er meningen at resultatene fra disse testene skal være med på å sette en grense for hvor mye spor av fluor på skiene som skal være tillatt.

Det internasjonale skiskytterforbundet opplyser på sitt nettsted at det etter de nevnte testene vil komme med nye regler for fluorgrenser, kontrollprosedyrer og sanksjoner mot dem som skulle bryte forbudet.

På sitt styremøte i helgen avgjorde IBU også at sommer-VM i tyske Ruhpolding må avlyses. Det skyldes at den tyske regjeringen har innført forbud mot alle større arrangementer til og med 31. august som følge av koronapandemien.

Koronasituasjonen gjør også at årets IBU-kongress utsettes i to måneder. Den skal arrangeres i Praha fra 13. til 15. november.

