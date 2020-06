Ga hverandre sitt ja i sludd og minusgrader på toppen av Norge

Lørdag ga Maja Pettersen og Thore Skarsbø hverandre sitt ja, på toppen av Galdhøpiggen.

Med et reisefølge på 25 personer, ble opplevelsen et minne for livet.

– Det var en fantastisk opplevelse, både for oss og for gjestene, sier paret til TV 2.

DÅRLIG SIKT: Fra Juvasshytta tok reisefølget seg opp til toppen av Galdhøpiggen. Foto: Human-Etisk Forbund

Tenkte annerledes fra start

Da paret, som er bosatt i Tønsberg, skulle finne ut av hvordan de ville gifte seg, tenkte de noe annerledes allerede fra start.

– Vi ønsket å gjøre noe spesielt, og gjøre noe ut av det, forteller de.

Hele livet har Maja gått på toppturer og vært glad i friluftsliv. Da hun ble sammen med Thore i 2016, ble han også bitt av basillen.

– Den første ideen vår var å gifte oss på en fjelltopp. Samtidig ville vi også gifte oss hjemme i Tønsberg på Slotssfjellet, forteller de.

Etter en tid bestemte paret seg for at bryllupet skulle skje i Tønsberg, og sendte ut over 100 invitasjoner til gjestene.

Så kom koronaen.

– Vi ville gifte oss 6. juni, så da måtte vi tenke alternativt. Heldigvis hadde vi allerede en idé i bakhånd. Det var helt perfekt for oss å ha vielsen på fjellet, sier Thore.

Vinterstemning i juni

Sammen med vigsler i Human-Etisk Forbund, Madeleine Cederström, forberedte de fjellturen på en drøy måned.

Cederström sier til TV 2 da spørsmålet kom opp om hun kunne tenke seg å vie Maja og Thore på toppen av Galdhøpiggen, var svaret hennes kontant:

– Ja, det kan jeg! Det hadde jeg lyst til å prøve. Jeg tenkte litt som Pippi: «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert».

For et halvt år siden hadde hun aldri trodd hun skulle klare å nå toppen.

– Det var heftige greier! Det var glatt, snø og sludd, og mye vind. Vi så bare 30 meter foran oss, så sikten var ikke mye å skryte av, forteller hun.

Likevel satte ikke vinterværet en stopper for vielsen da de ankom toppen. På ti minutter var vielsen gjort.

– Det var veldig gøy, og helt fantastisk å få lov å være med på, sier Cederström som sier det var en enorm mestringsfølelse for henne.

På 2469 meters høyde talte Cederström til paret:

«Vi er samlet her for å feire det vakreste som finnes. Det som får oss til å ville bestige de høyeste fjell og gå over de dypeste avgrunner. Finnes det noe mer magisk?»

– Det var en uforglemmelig tur. Det ble et skikkelig vinterbryllup på sommeren, sier Maja.

NYGIFT: Maja Pettersen og Thore Skarsbø ga hverandre sitt jo på toppen av Norge. Foto: Human-Etisk Forbund

Da paret ga hverandre sitt ja ble champagnen sprettet og sangen «You raise me up» ble spilt på en bærbar høyttaler. Deretter ventet en tre-retters middag og feiring på Juvasshytta, før følget dro hjem søndag.

Første vielse på toppen

Ifølge seremonisjef i Human-Etisk Forbund har forbundet vigselsrett i hele Norge.

– Det inkluderer jo også den høyeste fjelltoppen, så da brudeparet kontaktet oss, sjekket vi straks med vigslerne våre. Dette måtte vi jo bare få til, sier seremonisjef i Human-Etisk Forbund, Tale Pleym.

Kommunikasjonsrådgiver i Human-Etisk Forbund, Thea Skyvulstad, sier dette er den første vielsen som er gjort på toppen, i regi av forbundet.

– Hvis dette blir en trend, er vi absolutt klare til å stille opp.

PÅ TOPPEN: Vigsler Madeleine Cederström og brudeparet på toppen av Galdhøpiggen. Foto: Human-Etisk Forbund

Paret er takknemlig overfor Human-Etisk Forbund og Juvasshytta som hjalp til med å tilrettelegge på kort varsel.

– Det var fantastisk og kan virkelig anbefales, sier paret.