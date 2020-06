Trysil-mann skjøt «tam ulv» – nektes gjenopptakelse

47-åringen ble dømt til fem måneders fengsel for ulvedrap og har sonet straffen. Han har vist til at ulven hadde en helt unaturlig og uredd oppførsel, før han skjøt den inne på eiendommen sin i 2015.

Han har også lagt fram studier om at ulven ikke kan ha vandret naturlig inn fra Karelen i Russland, slik det ble hevdet i Lagmannsretten.

– Det framgår at de påberopte studiene om ulvenes vandringsmønstre i Finland også ble framlagt for lagmannsretten av forsvarer, skriver Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

De mener det samlet sett ikke foreligger nye bevis som kan føre til frifinnelse.

At ulven hadde et fettlag på 1,5 cm, noe 47 åringen mener er uforenlig med en vandrende ulv, har heller ikke blitt vektlagt.

– Lagmannsretten var også kjent med ulvens fettlag, og har vurdert betydningen av det. Kommisjonen kan ikke se at det har tilkommet noe vesentlig nytt her, og bemerker at slike målinger uansett må være beheftet med en viss usikkerhet.

Ikke grunnlag for gjenåpning

Trysilmannen mener ulven ikke var en naturlig del av ulvestammen straffeloven omhandler.

Han la fram dokumentasjon på at en svensk dyrepark fikk donert fire ulvevalper fra Russland, og at det framgikk av kontrakten at de skulle settes ut i naturen for å styrke genetikken i ulvestammen. Han viste også til et russisk utsettingsprosjekt som ble gjennomført i Karelen-området der ulven han skjøt skal stamme fra.

ULVEIMPORT: Her er dokumentet som viser avtalen som ble inngått om de fire ulvehvalpene fra Ruslland.

Men Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker er helt klare på at opplysingene ikke gir grunnlag for gjenåpning. De viser til informasjon fremlagt av påtalemyndigheten om at det fremgår «at det i Sverige ikke er satt ut ulvevalper avlet i dyreparker».

Kommisjonen påpeker også at svenske myndigheter har understreket at fire ulvevalper som ble donert fra en russisk dyrepark, fortsatt er i svenske dyreparker.

Kommenterer ikke destruert hodeskalle

47-åringens advokat, Morten Kjensli, la også vekt på en tabbe fra Veterinærinstituttet i begjæringen om gjenåpning av saken. Et viktig bevis, nemlig hodeskallen til ulven, ble destruert før saken kom for retten.

– Undersøkelser av skallen og tennene kunne bidratt til svar på om ulven har levd vilt i naturen eller for eksempel er blitt matet med kjøtt fra husdyr, trolig i en dyrepark, sa advokat Kjensli til TV 2 i fjor.

Kommisjonen kommenterer ikke opplysningene om ulvehodet i sin avgjørelse. Men er klare på at det ikke er lagt fram nye bevis som gir grunnlag for gjenåpning.

Det er folk i bygdenorge som har finansiert arbeidet med gjenopptakelsesbegjæringen gjennnom en innsamlingsaksjon.