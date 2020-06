Kulturminister Abid Raja (V) er mandag på sjarmoffensiv i Bergen.

– Det er fantastisk å være her. Jeg elsker å være født i Oslo, men er det et annet sted jeg gjerne skulle vært født, så er det Bergen. Da hadde det vært jævlig kult å være meg, sier Raja til TV 2.

– Har du lyst å klatre til topps i Venstre?

– Ååå. Det skulle du likt å vite, det. Nå er jeg her for å gjøre en kulturministerjobb, så det er målet dag. Når det gjelder spørsmålet du har, så skal vi komme tilbake til det på et senere tidspunkt.

KLATRER: Abid Raja holder støttespillerne på pinebenken. Han vil ikke avklare sine lederambisjoner. Foto: Ole Ene Ebbesen

Ber Raja avklare

I Bergen Venstre har de ikke innstilt kulturminister Abid Raja til partiledelsen. Det mektige lokallaget har spilt inn Sveinung Rotevatn på topp.

– I den forrige runden hadde man andre kandidater enn Raja i ledertrioen, og det har ikke endret seg, sier finansbyråd i Bergen, Erlend Horn, til TV 2.

Han sier Rotevatn har «hele pakken til å bli partileder».

– Han er respektert i hele partiet, er en god debattant, ideologisk trygg, en arbeidshest og kjenner partiet godt etter mange år. I Bergen Venstre er veldig overbevist om at han vil bli en veldig god partileder, sier Horn.

Han mener Raja nå må si om han er lederkandidat eller ikke.

– Mange i Bergen Venstre er opptatt av å vite om hvem andre som stiller, slik at vi kan få en åpen og god lederkamp. Det er det partiet trenger.

– Vil du oppfordre Abid Raja til å være åpen om han stiller som lederkandidat når han i dag besøker Bergen?

– Jeg vil oppfordre alle i Venstre som vil bli leder til å si det, slik at vi kan få en åpen og god lederkamp. Generelt vil jeg oppfordre til å gjøre det Sveinung har gjort. Hvis Abid er lederkandidat, så oppfordrer jeg han til å si det, sier finansbyråden.

– Utvilsomt aktuell

Men Raja har også støtte i Bergen Venstre.

– Jeg mener at Abid Raja helt naturlig passer inn i ledelsen, men det er opp til valgkomiteen å landet dette, sier Julie Andersland, som er gruppeleder i bystyret for Venstre.

– Han er kunnskapsrik, interesse for mange felt og snakker på en måte som engasjerer mange, og som forhåpentligvis får flere til å stemme Venstre.

– Raja er jo ikke med i innspillet til Bergen, det betyr at det er ulike meninger i lokallaget?

– Det vil alltid være ulike meninger i et lokallag, så har det vært en annerledes prosess siden Trine Skei Grande trakk seg. Etter det har det vært koronatid og ikke vært mulighet til å samle så mange, samtidig står Sveinung Rotevatn sterkest som lederkandidat i Venstre.

Styremedlem i Vestland Venstre, Jo Lerheim, støtter også Raja.

– Vi har mange suverene kandidater. Abid er en av dem og utvilsomt aktuell i ledelsen, sier den tidligere lederen i Bergen Venstre.

– Burde Raja si fra om han vil bli leder?

– Ja, det hadde i hvert fall ikke skadet, sier Lerheim.