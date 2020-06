Playboy-babe fikk endelig drømmen oppfylt – plutselig stod hun midt i en bisarr drapssak

– Nå drar jeg til Disneyland, roper en strålende fornøyd Megan Hauserman til pressen.

SKJØNNHETEN OG NERDEN: Megan Hauserman og makkeren Alan Zackheim vant «Beauty and the Geek» i 2003. Foto: VH1

Den 26 år gamle blonde Playboy-modellen har akkurat vunnet realityserien «Beauty and the Geek» og blitt millionær – men viktigst av alt:

Hun er blitt kjendis.

Den sprudlende Chicago-kvinnen er sprengklar for et liv i rampelyset, og blir fort tabloidbladenes yndling.

Året er 2007, og reality-TV har tatt verden med storm.

Det blir skrevet spalte opp og ned om realitydeltakere som gjør alt for å bli kjent.

Det Megan foreløpig ikke vet, er at hun snart kommer til å stå midt i en bisarr drapssak som skal prege både henne og Hollywood for alltid.

Vil støtte psykisk syke hunder

I kjølvannet av «Beauty and the Geek», stiller Megan opp i en rekke realityserier, både som deltaker og dommer.

ELSKER PENGER: Megan Hauserman fronter reklamekampanjen for realityserien "I Love Money". Foto: VH1

Hun blir blant annet med storsatsningen «I Love Money», hvor tidligere realitydeltakere skal konkurrere om å vinne penger.

– Hvis jeg vinner, skal jeg gi pengene til hunder med psykiske utfordringer, annonserer hun.

VH1 markedsfører programmet tungt med Megan i fokus, og de spyr ut reklamevideoer som først og fremst viser blondinen med en rosa, prikkete bikinitruse full av dollarsedler.

Megan ender til slutt på tredjeplass, og venter spent på hvilket realitykonsept hun kan delta i neste gang.

Vet ikke om deltakerens hemmelige fortid

I 2009 går hennes aller største drøm i oppfyllelse – hun blir spurt om hun vil ha hovedrollen i en splitter ny realityserie.

VH1 har laget programkonseptet «Megan Wants a Millionaire», som spiller på Megans årelange drøm om å finne seg en rik mann.

I programmet skal 17 single millionærer kjempe om hennes gunst.

Megan sier selvsagt ja, og blir tidlig engasjert i castingprosessen. Hun har klare formeninger om hvem som skal – og ikke skal – få lov til å bli med i realityserien hennes.

– Jeg leter etter en voksen mann som takler meg, og som ikke gråter, sier hun i en reklamefilm for realityserien.

Håndplukker deltakere

Megan og teamet reiser USA rundt for å håndplukke 17 rike menn de mener vil passe perfekt inn i realityserien.

Verken hun eller TV-crewet vet at deltakeren de finner i Las Vegas har en hemmelig fortid.

LETER ETTER EN MILLIONÆR: Megan poserer på reklamebildet for sin nye realityserie. Foto: VH1

Han heter Ryan Jenkins (32), og er en veltalende, veltrent kar som trives best i bar overkropp.

Han er sønnen til den velstående arkitekten Dan Jenkins, og har selv gjort stor suksess som eiendomsutvikler og -megler.



Ifølge New York Times kalles han bare «Smooth Operator».

KLAR: Ryan Jenkins blir fotografert før realityinnspillingen. Foto: MySpace

– Han var fascinerende, og visste det

Christopher Catalano har det overordnede ansvaret for å finne de perfekte deltakerne til realityserien.



Han er fra seg av begeistring når han møter Jenkins.

– Ryan Jenkins hadde en av de beste personlighetene jeg har møtt. Han var fascinerende, og det visste han. Han var kanskje ikke den kjekkeste karen i verden, men han hadde karisma, har han i senere tid fortalt Entertainment Weekly.

Jenkins blir sendt rett til realityhuset i Mexico sammen med sine 16 rivaler.

Det skal produksjonsselskapet bak realityserien, 51 Minds, senere angre bittert på.

– Hadde vi visst om bakgrunnen hans, hadde vi åpenbart aldri latt ham være med i programmet, sier de til TMZ etter at skandalen er et faktum.

- Endret reality-TV for alltid

Megan stusser på hvorfor Jenkins bruker en falsk Rolex-klokke og bare har med seg ett par bukser inn i realityhuset.

Han skal bo der i fem uker, men har nesten ikke med seg noe i kofferten.

Megan har likevel ingen grunn til å tvile på ham, ettersom det private etterretningsbyrået Collective Intelligence har sjekket rullebladet til samtlige deltakere.

Byrået har ikke fått med seg at Jenkins er sexavhengig og voldelig, og at han i 2005 ble dømt til 15 måneder prøvetid for å ha mishandlet kjæresten hjemme i Canada.

TV-KLAR: Ryan Jenkins blir avbildet under innspillingen av realityserien. Foto: Stella Pictures

Kort tid etter innspillingen av «Megan Wants a Millionaire», blir Jenkins ifølge politiet også en drapsmann.

Collective Intelligence har kun tillatelse til å undersøke realitydeltakernes kriminelle historie i USA.

Ettersom Jenkins er fra Canada, får byrået hjelp fra kanadiske kolleger. Heller ikke dette byrået finner noe på rullebladet hans.

– Etterspillet var forferdelig. Men, jeg er også takknemlig, fordi det forandret reality-TV for alltid, har Erika Worth i Collective Intelligence senere fortalt Entertainment Weekly.

Faller pladask

Allerede før innspillingen starter, har Megan fått et godt øye til Jenkins.

Men, for å lage det hun kaller «bra TV», spiller hun med og later som om hun også er interessert i alle deltakerne.

Når kameraene er slått på og presentasjonsrunden er igang, retter Ryan Jenkins seg opp i ryggen, kremter litt og sier dette om seg selv:

– I am a little bit of a Prince Charming, a little bit of a bad boy.

BEILERE: Megan avbildet sammen med de 17 deltakerne. Ryan Jenkins er nummer to fra høyre. Foto: VH1

Hemmelige telefonsamtaler

Når TV-crewet har dratt hjem for kvelden, prater Megan og Jenkins sammen i all hemmelighet.

SJARMERER: Ryan Jenkins går rett på sak i realityhuset, og sjekker opp Megan Mauserman foran kameraene. Foto: VH1

Hun har søkt ham opp på Facebook, og funnet telefonnummeret hans.

– Jeg likte faktisk Ryan, og ville kåre ham som vinner. Jeg fant telefonnummeret hans og ringte ham når vi ikke filmet. Vi pratet i telefonen om natta. Ingen visste om telefonforholdet vi hadde når vi ikke ble filmet, har Megan i etterkant fortalt Entertainment Weekly.

De nattlige samtalene utvikler seg mer og mer.

KLINER TIL: Ryan og Megan kysser i realityprogrammet. Foto: VH1

– Jeg sa det til ham: «Jeg kommer til å velge deg», forklarte Megan.

Når Megan forteller produsentene at hun har bestemt seg for å velge Jenkins, reagerer de.

De mener at Jenkins er frekk og nedlatende når han blir intervjuet av dem, og at han kun er hyggelig når Megan er i nærheten.

– Dette kommer TV-seerne til å legge merke til, sier en produsent.

Knuser Ryans hjerte

Bare tre dager før innspillingen av realityserien er ferdig, blir Jenkins vraket av Megan.

Hun har hørt på produsentene, og ønsker å gjøre seerne fornøyde.

Jenkins blir knust, og sier at han ikke forstår hvordan Megan kunne gjøre noe så hjerterått.

– Jeg tenkte at jeg skulle ringe ham og forklare at, du vet, dette er et TV-program og at flyten i programmet ikke gikk hans retning, og at jeg ønsket å velge ham, men ikke kunne gjøre det. Så skulle jeg møte ham etterpå, har Megan senere forklart.

SJARMERER: Ryan Jenkins prater med Megan Hauserman under innspillingen av realityserien. Foto: VH1

– Jeg har giftet meg

To dager etter at innspillingen er ferdig, tar en håpefull Megan kontakt med Jenkins.

Hun vil ta opp tråden og gå på date, men da møter hun en ny side av Jenkins.

Han er avvisende når hun spør om de skal stikke ut på byen sammen.

– Beklager, det går ikke. Jeg har giftet meg, sier han.

Megan skjønner ingenting. Har Jenkins virkelig rukket å gifte seg med en annen på bare 48 timer?

BRYLLUPSBILDET: Ryan Jenkins holder rundt sin nye kone, Jasmine Fiore. Foto: Politiet

Jenkins forklarer at han dro rett til Las Vegas etter innspillingen, og at han møtte badedraktmodellen Jasmine Fiore (28) på et casino.

48 timer etter at de møttes, giftet de seg i den berømte hurtig-bryllupskirka The Little White Chapel langs Las Vegas Boulevard.

Megan mistenker at Jenkins ikke ble forelsket i henne under innspillingen, men at han kun er ute etter en vakker blondine som han kan vise frem til andre.

Det er bare et par uker til «Megan Wants a Millionaire» har premiere på TV, og nå er altså en av deltakerne gift.

– Han var desperat etter ei trofékone. Når han tapte i programmet, fant han seg fort en annen blondine i Las Vegas og giftet seg med henne, har Megan senere uttalt.

MODELL: Jasmine Fiore i en reklame for sexleketøy. Foto: Stella Pictures

Viser sitt sanne ansikt

Jenkins fortsetter å feste i Las Vegas sammen med den nye kona, men forholdet blir snart turbulent.

Når stormforelskelsen har lagt seg, viser Jenkins sitt sanne ansikt.



Han er sykelig sjalu, og forsøker å få kona til å bryte all kontakt med mennene hun kjenner.

TATT: Ryan Jenkins blir siktet for mishandling av Jasmine Fiore. Foto: Politiet

Jasmine liker ikke oppførselen hans, og ekteskapet blir annullert.

Til tross for annulleringen, fortsetter Jenkins og Jasmine å ha et turbulent forhold.

Når Jenkins blir spurt om å delta i en ny sesong av «I Love Money», sier han umiddelbart ja.

Ringer døgnet rundt

Han drar tilbake til Mexico for å spille inn programmet, og ringer til Jasmine opp mot ti ganger om dagen.



Han vil vite hva hun gjør, hva hun har gjort på i dag, og hvem hun har pratet med iløpet av dagen.

Jasmine ønsker fortsatt ikke å la seg kontrollere, og fortsetter å ta modelloppdrag og å være sammen med både ekskjærester og kamerater.

Jenkins er rasende når han kommer hjem fra innspillingen. Han er overbevist om at Jasmine har funnet tilbake til eksen.



Han slår henne hardt i armen og dytter henne ut i et badebasseng.

Jenkins blir pågrepet og tiltalt for mishandling, og blir beordret til å møte i retten i desember for å svare på tiltalen.

Plutselig borte

Det turbulente forholdet fortsetter. Fredag 13. august sjekker Jenkins og Fiore inn på det eksklusive feriesenteret L'Auberge Del Mar i San Diego for å delta i en pokerturnering.

Overvåkingskameraene filmer det festglade paret sammen i byen og på utesteder, men, klokken 04.30 natt til lørdag er det kun Jenkins som kommer tilbake til hotellrommet.

Et overvåkningskamera filmer ham løpende rundt i gangene på hotellet.



Han henter ei bøtte med is, og forsvinner inn på rommet igjen.

Morgenen etter, klokken 09, sjekker han ut. Deretter melder han Jasmine savnet.

FILMET: Ryan Jenkins blir filmet av overvåkningskameraene på hotellet, hvor han løper rundt i gangen etter å ha kommet tilbake dit alene. Foto: Politiet

Tråler rød løper

«Megan Wants a Millionaire» har premiere, og har middels suksess.

Jenkins og beilerne fra programmet dukker stadig opp på rød løper for å promotere seg selv og programmet, mens Jenkins er som sunket i jorda.

ROSA LØPER: Megan Hauseman poserer under åpningen av Rhumbar på The Mirage i Las Vegas i juli 2009, bare dager før skandalen er et faktum. Foto: AP

Skrekkbeskjed i dusjen

Megan står i dusjen når venninnen hun bor sammen med kommer løpende.

– Jeg var i dusjen, og venninnen min kom løpende inn på badet og skrek at Ryan var på TV. De viste bilde av ham og sa at han var mistenkt, og at de hadde funnet Jasmines kropp. Jeg trodde at det var en ulykke. Min første tanke var at han ikke hadde gjort det med vilje, har Megan fortalt i etterkant.

Jasmine Fiore er blitt funnet drept i en koffert i en søppelcontainer i Buena Park i California.

Det har tatt politiet tre dager å identifisere henne, ettersom fingertuppene var klippet av og tennene dratt ut.

DUMPET I SØPPELKASSE: Det var i denne søppelcontaineren at liket av Jasmine Fiore blir funnet. Foto: Politiet

Trolig har drapsmannen gjort dette i håp om å gjøre det umulig å identifisere liket.

Først når rettsmedisinerne tre dager senere gransker likets brystimplantater, blir hun identifisert.

På implantatene er det nemlig et serienummer som fører politiet til en plastisk kirurg i Las Vegas.

Han kan fortelle at implantatene tilhører Jasmine Fiore.

Politiet mistenker ingen andre enn Ryan Jenkins, og etterlyser ham over hele USA.



På grunn av de tre dagene det tok politiet å identifisere liket, har han et godt forsprang.

SERIENUMMER: Takket være Jasmine Fiores brystimplantater, ble hun til slutt identifisert. Foto: AP

- Vi klarer ikke å finne ham

Politiet tror at Jenkins kan være på vei til hjemlandet Canada, og kystvakta begynner å søke ved grensa med både helikopter og båter.

De mistenker at Jenkins krysser grensa med speedbåten sin, «Night Ride Her».

– Han er ikke siktet, men vi vil gjerne snakke med ham. Ikke minst fordi han tilsynelatende har forsvunnet. Vi klarer ikke finne ham, sier etterforsker Gary Worral i Los Angeles-politiet under en pressekonferanse.

Politiet finner til slutt Jenkins' bil og forlatte speedbåt i Blaine i Washington like ved den kanadiske grensa.

Motoren på bilen er fortsatt varm.

FORTVILER: Jasmine Fiores mor (nr to f.h) får trøst av venner under en pressekonferanse i Buena Park etter likfunnet. Foto: Nick Ut/AP

Megan går i dekning

Det er bare blitt sendt tre episoder av «Megan Wants a Millionaire» på TV når Jenkins blir etterlyst.

Saken vekker enorm oppmerksomhet i mediene, og mange spør seg om hvordan i alle dager en gigant-kanal som VH1 kunne sende en sexgal, voldelig og nå etterlyst mann inn i realityhuset?

«Hvordan kom modellens angivelige drapsmann seg med i et TV-prgram,» spør Los Angeles Times.

«Saken setter spørsmålstegn ved hvordan en mann som er blitt dømt for vold i hjemmet havner i et TV-program som handler om å gifte seg med en kvinne,» skriver de.

«Drap øker bekymringen for reality-TV,» skriver New York Times.

– TV-kanalen har bygget et varemerke bestående av ustabile, gærne personer som deltar i idiotiske og tankeløse datingprogrammer. De kan ikke late som om de ikke har noe med det å gjøre, raser den kjente realitybloggeren Andy Dehnart.

Tas av lufta

Megan går i dekning, og er livredd for at Jenkins skal finne henne.

– Jeg var livredd for at han skulle komme og ta meg, har hun uttalt.

Mens politiet leter med lys og lykte etter Jenkins, krysser han grensa til Canada og kjører til motellet Thunderbird Motel i den lille byen Hope, som har 8000 innbyggere.

SMÅBY: The Thunderbird Motel i Hope i Canada avbildet kort tid etter at Ryan Jenkins ble funnet død på motellet. Foto: Jeremy Hainsworth/AP

Han har med seg en ung blondine.

Mens han sitter i bilen med caps og solbriller på, får han kvinnen til å sjekke ham inn på hotellet og betale for tre netter. Hun betaler med kontanter.

De ansatte på motellet lurer på hvorfor duoen har parkert bilen bak en søppelcontainer i stedet for parkeringsplassen like foran motellrommet.

Kvinnen låser opp døra på rommet de er blitt tildelt, og Jenkins går lutrygget fra bilen til rommet.

Han lukker døra så fort han kan.

SKJULESTEDET: Motellrommet Ryan Jenkins ble funnet død på i august 2009. Foto: Jeremy Hainsworth/AP

Etter 20 minutter forlater kvinnen motellet.

Når Jenkins ikke sjekker ut etter de tre dagene, låser motellsjef Kevin Walker seg inn på rommet for å sjekke om duoen har dratt.

– Jeg trodde at de kanskje hadde lagt nøkkelen igjen på rommet og bare dratt. Da jeg dyttet opp døra, luktet jeg død. Og deretter, mens jeg åpnet døra, stirret døden rett på meg, sier han til The Toronto Sun.

Jenkins har begått selvmord, og både amerikansk og kanadisk politi rykker mannsterke ut.

Fingeravtrykk bekrefter at det er Jenkins som er funnet død.

Lignet ikke på TV-stjernen

Motellet blir nedrent av nysgjerrige journalister som spør Walker om hvordan i alle dager han ikke kjente igjen den etterlyste mannen «alle» prater om.

Walker sier at Ryans kinn var innsunkne, og at han hadde skjegg, rufsete hår og lut holdning.

– Han så ikke ut som den Ryan Jenkins-en jeg hadde sett på TV. Han så ut som en mann som snart tar kvelden, ikke den muskuløse machomannen du så på TV, sier han.

RYSTET: The Thunderbird Motel-eier Kevin Walker prater med pressen etter at han fant Ryan Jenkins på motellrommet. Foto: AP

Sjalusidrap

På Jenkins' laptop finner politiet hans testamente, som er skrevet tre dager før selvmordet.

I testamentet påstår han at kona var utro med en rekke menn. Han nevner ikke drapet, men beklager hva det han kaller «hendelsen» har gjort overfor familien hans.

Politiet er sikre på at Jenkins var drapsmannen og at sjalusi er drapsårsaken.

– Jenkins var sjalu på grunn av de mange sidesprangene til Fiore, sier politibetjent William Kohanek ifølge People.

– Det triste oppi alt dette, er at herr Jenkins ikke skal bli stilt for retten i Orange County for å svare for sin kriminelle handling, sier Buena Park-politisjef Steve Holiday.

GRANSKER: Amerikansk og kanadisk politi undersøker motellrommet til Ryan Jenkins i august 2009. PRESS/Darryl Dyck) Foto: Darryl Dyck/AP

Ryan Jenkins familie er derimot skråsikre på at 32-åringen ikke drepte Jasmine Fiore.

– Jeg tror at den lille gutten min fikk panikk, og nå må vi beskytte ham, selv nå som han er død, sier Nada Jenkins til avisa Calgary Herald ifølge The Guardian.

Sterk kritikk mot TV-kanal

VH1 skylder alt på produksjonsselskapet 51 Minds, som igjen skylder på etterretningsselskapet Collective Intelligence.

– Ifølge Collective Intelligence, slapp Ryan Jenkins rulleblad unna som et resultat av en feil en kanadisk rettsrådgiver gjorde, skriver 51 Minds i en pressemelding.

VH1 innrømmer til slutt at det er de som har det overordnede ansvaret for å sørge for at deltakere i realityprogrammene deres har rent rulleblad.

Drapet fører til en rekke endringer i realitybransjen, og amerikanske deltakere blir nå grundigere sjekket og må gjennom flere psykologiske tester før de får bli med. De får også bedre oppfølging i etterkant av innspillingene.

Medeier i 51 Minds, Mark Cronin, sier at produksjonsselskapene har blitt varsomme når de skal caste realitydeltakere.

– Vi er mer forsiktige etter innspillingen er ferdig, og er i tett kontakt med alle. Vi følger med på dem. Vi hadde en kvinne med i «Below Deck» (realityserie, journ.anm) som trengte hjelp fra en psykolog. Det var flere røde flagg, og hun ba om hjelp på mange måter. Vi sørget for at hun fikk hjelp fra profesjonelle, sier han.

Gir ikke opp TV

Drapet førte til at Megan Hausermans realitykarriere gikk i tusen knas.

I et intervju med People noen måneder etter drapet, kaller hun saken «tragisk».

– Det har vært en krevende tid. Jeg er glad for å kunne gå videre. Det har vært en svært opprørende, trist, tragisk situasjon som ingen kunne ha forutsett, sier hun til People.

Videre forteller hun at hun nå fokuserer på dyrevelferd, reiser og venner, men understreker at hun ikke er ferdig med rampelyset.

– Jeg liker virkelig å være på TV, og jeg elsker fansen. Jeg vil fortsette med TV-jobbing, sier hun.

TATT: Megan Hauserman på politiets arrestasjonsbilder etter å ha blitt tatt på fyllekjøring på vei til jobben på en strippeklubb. Foto: Politiet

Det har gått 11 år siden drapet som rystet realitybransjen, og Megan Hauserman har ikke vært å se i noen realityserier siden Jasmine Flores ble drept.

Mens Megan i realityserienes glanstid ble forbundet med skjønnhet, penger, fest og moro, forbindes hun nå med et bestialsk drap.

I 2010 fikk hun seg jobb på en strippeklubb på Miami Beach, men fikk sparken etter at hun ble tatt for fyllekjøring på vei til jobb.

I 2014 fødte Megan en gutt, og hun er nå gift med den profesjonelle golfspilleren Derren Edward.