Eric Saade (29) åpner opp om det overraskende bruddet

Eric Saade (29) ble for alvor kjent for det norske folk da han i 2012 teamet opp med Tone Damli. Sammen hadde de låten «Imagine», og romanseryktene blomstret til tross for at Damli den gang var i et forhold med skuespiller Aksel Hennie.

Saade, som tidligere har vært sammen med popstjernen Molly Sandén, forlovet seg med den svenske influenseren Nicole Falciani nyttårsaften 2018. Planen var, før covid-19-pandemien, at de skulle gifte seg i Italia i mai 2020.

Brøt forlovelsen

Samme måned som bryllupet i utgangspunktet skulle stå, gikk Falciani ut i sosiale medier og fortalte åpent om det ferske bruddet.

«Livet blir ikke alltid som man hadde tenkt. Jeg og Eric har bestemt oss for å gå hver vår vei. Dette har gått utrolig hardt inn på meg, da det ikke var det jeg ønsket på tanke på det kommende bryllupet. Som ikke blir noe av. Dette er ekstremt tøft for øyeblikket og mye som må bearbeides, men jeg tar en dag av gangen. Verken jeg eller Eric kommer til å kommentere dette ytterligere», skrev Falciani 15. mai.

3. juni publiserte hun et nytt innlegg på bloggen hvor hun forklarte at hele hennes verden hadde rast sammen.

«Hvordan kan jeg late som ingenting når hele min verden er ødelagt. Jeg vil bare reise meg og skrike, men livet går virkelig videre (...) Det er trist på en måte, hvordan livet går videre selv om jeg har vært med noen som sannsynligvis har formet hele mitt liv. »

– Hadde det ikke bra i forholdet

Nå har Saade tatt bladet fra munnen. På sin private Instagram forteller han åpent om årsaken til bruddet med 23-åringen.

«Hei alle sammen. Noen forstår kanskje hvorfor jeg har vært fraværende. Jeg valgte å avslutte vår relasjon fordi jeg ikke hadde det bra i forholdet vårt. I blant blir ikke alt som det man tror. Jeg kommer til å se tilbake på det positive jeg har fått oppleve de siste fem årene. Takk for all kjærlighet dere gir, til både meg og Nicole. Vi snakkes snart / E.», skrev Saade, gjengitt av Aftonbladet.

Kort tid etter at artisten delte teksten, kontret eksforloveden med en instagram-story hvor det stod «Husk, det finnes alltid to sider av en sak».