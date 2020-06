– Jeg vil ikke bli kjent som sønnen til Odd-Bjørn Hjelmeset

18-åringen er på juniorlandslaget og er en av landets mest lovende langrennsløpere. Han har satt seg høye mål for langrennskarrieren:

– Drømmen er et OL-gull. Men det viktigste er å ta merittene til pappa. Klarer jeg det, blir det ekstremt bra, for han var jo ganske god, sier Lars Agnar.

– Jeg skal ikke bli gjenkjent som sønnen til Odd-Bjørn Hjelmeset, Odd-Bjørn skal bli kjent som faren min, legger junior til.

Han har helt tydelig også arvet humor-genene fra pappa.

Trener friidrett

TV 2 møter de to på friidrettsbanen i Nittedal, ikke langt fra hjemstedet til familien Hjelmeset. Som sin far, bruker Lars Agnar også friidrett som trening for skikarrieren.

– Jeg liker å konkurrere og tror dette er en fin kombinasjon, sier junior.

– Når ble du best i familien?

– Jeg løp vel fra pappa da jeg var 13, tror jeg.

– 13? Det er fem år siden, jeg går med på at det skjedde for tre år siden, kontrer Odd-Bjørn.

– Og hvordan tok senior det?

– For meg var det bare en glede. Tenk at kidsa dine er bedre en deg, fantastisk! Lars var stolt, og jeg var fornøyd.

Ble lagt til rette

Med en idretts-pappa så «måtte» kanskje Lars Agnar bli langrennsløper?

Lars Agnar: – Jeg tror at det er ganske tilfeldig at det ble langrenn. Jeg ble selvsagt tatt med ut på ski fra jeg var liten, ble lokket med sjokolade – og da er jo det meste greit. Men det var jo fotballspiller jeg hadde mest lyst til å bli. Og slik er det vel fortsatt i dag.

Odd-Bjørn: – Lars kunne sikkert blitt en bra fotballspiller. Vi har aldri presset på for at han skulle satse på langrenn, men vi har gjort så godt vi har kunnet med å legge forholdene til rette.

Lars Agnar: – Og det tror jeg dere hadde gjort uansett hvilken idrett jeg hadde valgt.

Odd-Bjørn Hjelmeset vant 50 kilometer under VM på ski i 2007 i Sapporo, det var høydepunktet i karrieren. Han er overbevist om at sønnen også kan nå langt.

– Han kan bli veldig god. Jeg sier ikke det fordi han er sønnen min, men han er teknisk brukbar, er best i skøyting – i motsetning til meg – og så har han en treningsmentalitet og iver som han kommer langt med.