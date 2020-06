Aldri stemt i sitt liv – nå har Snoop Dogg (48) endret mening

Den verdenskjente rapperen Snoop Dogg (48), født Calvin Cordozar Broadus, har aldri tidligere stemt i det amerikanske presidentvalget. Det har han derimot tenkt å endre på i år, ifølge bladet Page Six.

– Gjennom mange år er det som jeg har vært hjernevasket og tenkt at jeg ikke kan stemme fordi jeg har et kriminelt rulleblad, sier stjernen til bladet.

Rapperen, som vokste opp i Long Beach i California, har flere dommer fra sine yngre dager på grunn av kriminalitet rundt dop- og våpenbruk.

– Orker ikke denne idioten som president

Årsaken til at 48-åringen nå har endret mening, er at han er sterk motstander av USAs nåværende president, Donald Trump. I en av rapperens musikkvideoer later han til og med som han skyter presidenten med en lekepistol.

– Jeg har aldri stemt i hele mitt liv, men i år skal jeg gjøre det fordi jeg ikke klarer å se denne idioten som president ett år til, sa Snoop Dogg i programmet «Big Boys Neighbourhood» ifølge USA Today.

– Vi må gjøre en forskjell. Jeg kan ikke bare prate om det, uten at jeg også gjør det, fortsatte han.

BEDRE TIDER?: Da Snoop Dogg hilste på Donald Trump under et arrangement i New York, 2011, så stemningen riktig så munter ut. Nå kaller rapperen Trump for en «idiot». Foto: NTB scanpix / Charles Sykes

Oppfordrer til trygge protester

Etter det rystende drapet på amerikanske George Floyd for to uker siden, foregår det fortsatt demonstrasjoner mot rasisme i hele USA. Samtidig er landet fremdeles sterkt preget av koronaepidemien, som mange andre deler av verden.

«Drop It Like It's Hot»-rapperen fortalte at han selv ikke har deltatt i demonstrasjoner i gatene, men har brukt plattformene sine og musikken for å spre budskapet.

Han benyttet samtidig anledningen til å komme med en oppfordring om å gjennomføre trygge protester, og delte sine tips om hvordan han har prøvd å holde motet oppe i karantenetiden.

– Jeg har vært opp og ned. Jeg er menneskelig, så jeg har gode og dårlige dager. Jeg er veldig innelåst, så jeg går enten rundt i sirkler, ser på TV eller spiller videospill. Bare holder meg selv aktiv og opptatt, sa han i intervjuet.