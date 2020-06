Oslo kommune innfører ikke karantene etter demonstrasjonen

Oslo kommune innfører ingen karantene for sine ansatte etter antirasistdemonstrasjonen i byen fredag, opplyser byrådsavdelingen for helse til NTB.

– Oslo kommune har i hele vår oppmuntret til bruk av hjemmekontor for dem som kan, mest av alt for å skjerme kollektivtransporten. Det gjelder fremdeles, uavhengig av fredagens demonstrasjon, opplyser kommunikasjonsrådgiver Cecilie Dahl i Oslos byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid.



Fredag samlet flere tusen demonstranter seg i Oslo for å vise motstand mot rasisme og politivold etter George Floyds dødsfall. I Stavanger settes helsearbeidere i karantene etter at i overkant av 1.000 personer demonstrerte.

Obos-ansatte som deltok i demonstrasjonen mot rasisme, må holde seg hjemme. Men assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det ikke er nødvendig.