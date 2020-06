Gassbeholder med eksplosjonsfare er under kontroll

Nødetatene har skutt og fått kontroll på en ustabil gassbeholder ved et industribygg utenfor Ålesund etter å ha jobbet med saken i mer enn tre timer.

Møre og Romsdal politidistrikt opplyste om den ustabile gassbeholderen på Twitter klokken ti mandag morgen.

Brannvesenet flyttet gassbeholderen som inneholder nitrogen med en kranbil, før den deretter ble transportert til et sikkert område for destruksjon ved hjelp av et skudd.

Flasken rommet 30 liter, og politiet ønsket å flytte den med kranbil fordi den sto relativt nærme andre gassbeholdere.

– Det vi håper vil skje er at nitrogenet som er i flytende form vil renne ut, sa innsatsleder Joachim Olsvik før de skjøt et skudd mot gassbeholderen.

TRE TIMER: Politi, brannvesen og helsepersonell har vært tilstede på Moa i flere timer for å få kontroll på situasjonen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Flasken ble oppdaget fordi den skulle flyttes og det ble oppdaget skade på den, og politiet brukte flere timer på å få den destruert.

– Dette er et trafikkert område, så det blir store trafikale problemer, fortalte Olsvik til TV 2 mandag ettermiddag.

Det ble først opprettet en sikkerhetssone på hundre meter der folk ble evakuert, men den ble etter en stund utvidet til 300 meter.

– Det er fortsatt fare for eksplosjon, skrev politiet klokken 10.26.

PÅ PLASS: Innsatsleder Joachim Olsvik Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Gassbeholderen befinner seg ved Moa i Ålesund, og to veier er sperret av i området.

Den første meldingen om gassbeholderen kom i 10-tiden mandag, og politiet ønsket først å skyte hull i beholderen.

– Gassflasken skal inspiseres med hjelp av en robot, og det vurderes å skyte hull i flasken, skrev politiet mandag formiddag.