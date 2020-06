Det er sommer! Det betyr is, ferie, bading, norske jordbær – og sol!

Helst masse sol, gjerne fra en blå og skyfri himmel og raust med varmegrader! Det er jo slik vi vil ha det.

Slik er det i store deler av landet vårt. Vi har rett og slett startet sommeren med en aldri så liten hetebølge. Det merkes rundt omkring på mange arbeidsplasser og hjemmekontor akkurat nå. Og det merkes også for de av oss som skal ut og kjøre bil i varmen.

For all del – det er godt med sol og sommer. Men bilen din – den kan bli skummelt varm.

Temperaturen stiger fort

Er det mer enn 17 - 18 grader ute, bør du ikke forlate barn eller kjæledyr i bilen – selv ikke for korte perioder. Temperaturen stiger nemlig skremmende fort.

For like sikkert som sola skinner, hører vi historier om vinduer som må knuses for å få reddet ut enten hunder eller små barn fra glovarme biler.

– Jammen, jeg skulle jo bare ... Er ofte unnskyldningen fra en fortvilet bileier, som ikke visste hvor fort det kan bli farlig varmt i en bil.

For om solen skinner og det er 20 grader både inne i bilen og utenfor, er den innvendige temperaturen 32 grader etter bare 10 minutter. Etter 30 minutter har den steget ytterligere til 40 grader.

Er det derimot 27 grader ute har bilen en innvendig temperatur på 37 grader etter ti minutter. Etter halvtimen har den passert 45 grader. Lufta i en låst og lukket bil er jo i tillegg stillestående. Det er alt annet enn godt å oppholde seg i den bilen da.

Om temperaturen skulle stige til 32 grader, og det gjør den fort i solsteiken, vil man etter 10 minutter ha 43 klamme grader i bilen og etter en halv time godt over 50 grader ... Da har det for lengst begynt å bli skikkelig farlig.

Elbilen klarer Oslo – Bergen tur/retur – uten å lade

Stråling fra bilens interiør

Hvorfor skjer dette? Jo, når solstråler kommer inn bilen, varmer de ikke bare luften inni bilen. De varmer også opp setene, dashbordet, rattet og sjokoladen du har glemt i midtkonsollen. Når disse tingene blir oppvarmet, utstråler de ekstra varme som blir "fanget" inne i bilen – og som hever innetemperaturen betydelig.

Man bør derfor ikke forlate små barn eller kjæledyr inne i bilen om ute-temperaturen er mer enn 17-18 grader, selv for kjappe ærender. For inne i bilen dobles temperaturen i løpet av kort tid.

En liten gløtt på vinduet hjelper vel? Tja, kanskje, men bare litt.

Strålingen av varme fra bilens oppvarmede interiør stiger mot taket. Med mindre det er en sterk vind, er det ingenting som "skyver" eller "drar" den varme luften ut. Dermed vil en liten vindus-åpning utgjøre kun en ørliten temperaturforskjell.

