Kano viste seg å være utedo: – Vi vet ikke hvem den tilhører

En innringer til politiet i Nordland meldte fra om en mulig båt eller kano som drev rundt på Beiarfjorden i Nordland.

Nærmere undersøkelser avdekker at det dreier seg om en utedo.

Det skriver politiet i Nordland på Twitter.

– Anses ikke å være behov for redningsinnsats, skriver politiet.

Til TV 2 forteller operasjonsleder hos Nordland politidistrikt Mads Bernhoft at politiet ikke vet hvem som eier utedoen.

– En utedo bør tas vare på. Jeg regner med at eieren finner ut at han mangler en do, sier han og flirer.

Ifølge Bernhoft kan utedoen ha blitt tatt av vannmengdene i området. Videre sier han at det er helt korrekt av tipseren å ringe inn til politiet.

– Han stod cirka én kilometer unna, og så noe drive på fjorden. Av og til faller folk på havet, og da er det helt rett av vedkommende, sier Bernhoft.