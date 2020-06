Britisk avis: Myndighetene i USA vil avhøre prins Andrew

Prins Andrew (60) kan bli tvunget til å møte i domstolen i USA i løpet av noen uker for å forklare seg.

Amerikanske påtalemyndigheter vil nå avhøre prins Andrew i forbindelse med anklagene han fikk fra trebarnsmoren Virginia Giuffre i Netflix-dokumentaren om Jeffrey Epstein og i et tv-intervju med BBC, skriver The Sun.

DØD: Jeffrey Epstein, mars, 2019. Foto: Scanpix

Den avdøde milliardæren og finansmannen Jeffrey Epstein betalte angivelig Giuffre 15.000 dollar for å ha sex med Prins Andrew.

Dette kom fram i et tv-intervju Giuffre ga til BBC i januar.

– Han vet hva som skjedde, og jeg vet hva som skjedde. Og det er bare en av oss som snakker sant, sa Virginia Giuffre, som i intervjuet med BBC påsto å ha hatt sex med prinsen tre ganger mellom 2001 og 2002 – to av gangene som mindreårig.

Krever forklaring

Påtalemyndighetene i USA krever nå offisielt at britiske myndigheter overlater prins Andrew til utspørring og avhør om hans forbindelser til Epstein. Det amerikanske justisdepartementet har formelt fortalt at hertugen av York nå er fanget opp i en kriminal sak for første gang.

– Diplomatisk mareritt

Prins Andrew har så langt nektet å bli stilt spørsmål av anklagere i New York. De etterforsker Epsteins onde historiske nettverk for sexhandel, og prinsen nekter sterkt for enhver forseelse. Han kan nå bli tvunget til å møte i en amerikansk domstol som vitne i løpet av noen måneder.

– Dette er et diplomatisk mareritt. Dette involverer et medlem av den britiske kongefamilien, sier en kilde til avisen The Sun.

Amerikanske myndigheter har lenge vært frustrerte over det de anser som mangel på samarbeid fra dronning Elizabeths yngste sønn. Nå blir han mest sannsynlig tvunget til å avgi foklaring under ed, muntlig eller skriftlig.

Trakk seg

Prins Andrew kunngjorde i et BBC-intervju i fjor at han trekker seg fra alle kongelige plikter. I intervjuet forsvarte han sitt vennskap med Epstein.

Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august i fjor. Han var anklaget for å ha drevet med menneskehandel med mindreårige jenter. Rettsmedisinere har konkludert med at han tok sitt eget liv.

Epstein, som hadde flere mektige og berømte venner i USA og Storbritannia, var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner. Han nektet for anklagene, men risikerte 45 års fengsel om han ble funnet skyldig.