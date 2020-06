Kampen ble stoppet like før jul etter nazirop mot spiss – onsdag spilles andre omgang

La Liga starter torsdag med byderbyet Real Betis-Sevilla. Den kampen ser du direkte på TV Sport 1, TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fra klokken 21.30.

Oppgjøret mellom Rayo Vallecano og Albacete i La Liga SmartBank, spansk fotballs nest øverste nivå, ble stanset den 15. desember på stillingen 0-0. Onsdag skal andre omgang spilles – som den første i Spania siden koronapandemien satte all fotball på vent.

Albacete-spiss beskyldt for å være nazi-sympatisør

Hovedpersonen i dette spanske fotballdramaet er den ukrainske landslagsspilleren Roman Zozulja (30). Albacete-spissen ble gjennom hele første omgang skjelt ut av Rayo-fansen og beskyldt for å være en nazist. Til slutt nektet bortelaget å komme ut av garderoben etter pausen, og kampen ble stoppet.

Rayo Vallecano er basert i arbeiderklassestrøket Vallecas i Madrid, og fansen er kjent for deres sterke sosialistiske engasjement og politiske aktivisme. Historien med Zozulja startet allerede i 2017, da den daværende Real Betis-spilleren ble lånt ut til nettopp Rayo Vallecano. Fansen mente at spissen hadde sympati med høyreekstreme grupper og protesterte mot signeringen. Ukraineren benektet beskyldningene, men endte opp med å returnere til Betis uten å ha spilt en eneste kamp for klubben.

I et åpent brev til Rayo-fansen benektet Zozulja alle koblinger til ny-nazistiske grupper, men han har innrømmet å ha støttet den ukrainske hæren økonomisk i krigen mot de russisk-støttede separatistene i hjemlandet.

MÅTTE RETURNERE: Roman Zozulja returnerte til Real Betis uten å ha spilt en kamp for Rayo Vallecano. Foto: Cristobal Duenas / BILDBYRÅN

Ifølge AFP publiserte spissen også et bilde på Twitter i 2015 hvor han uttrykte forbløffelse over sin egen likhet med det kontroversielle nasjonalikonet Stepan Bandera. Bandera var en fascistisk politiker som kjempet mot både de nazistiske - og sovjetiske styrkene under andre verdenskrig.

Fikk ukrainsk støtte

Rayo-fansen har imidlertid ikke mildnet med årene – da Zozulja returnerte til Estadio de Vallecas like før jul lot de ham gjennomgå i så stor grad at kampen til slutt ble stoppet. Etterpå fikk Zozulja massiv støtte av ukrainske politikere.

Andriy Pavelko, president i Det ukrainske fotballforbundet, mente nazi-ropene mot landsmannen var et eksempel på fremmedfrykt.

– Fornærmelsene mot vår landsmann og dedikerte ukrainske patriot må bli grundig etterforsket av politiet, skrev Pavelko ifølge AFP.

Også Rayo Vallecanos egen president fordømte hendelsen, og klubben fikk et bot på 18 000 euro.

Albacete starter med én mann mindre

Nå har andreomgangen av kampen fått æren av å kickstarte gjenåpningen av den spanske toppfotballen. Det står 0-0 etter første omgang, men Albacete starter med én mann mindre ettersom bortelagets Eddy Silvestre allerede hadde fått marsjordre da oppgjøret ble stanset.

For begge lag er poengene viktig. Rayo ligger på 10. plass, men er kun seks poeng bak play off-plassen som kan gi opprykk til La Liga. Albacete ligger på 18. plass, kun over streken på grunn av målforskjellen når det gjenstår ni kamper og én omgang for de to lagene.

Denne gang vil andre omgang gå for tomme tribuner – noe som kanskje er like greit ...

La Liga starter torsdag med byderbyet Real Betis-Sevilla. Den kampen ser du direkte på TV Sport 1, TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fra klokken 21.30.