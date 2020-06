30-åring ventet ni dager før han våget å fortelle legen hva han hadde gjort

En indisk kirurg fikk seg en stor overraskelse da han forrige uke opererte en 30 år gammel mann.

I blæra hadde mannen en 61 centimeter lang ladekabel.

– Gjennom min 25 år lange karriere, har jeg aldri opplevd lignende, sier gastrokirurg Walliul Islam til The Hindu.

KABEL TIL BESVÆR: Kabelen lå sammenrullet i 30-åringens blære. Foto: Walliul Islam

Klagde på magesmerter

Islam forteller at han forrige uke ble oppsøkt på kontoret sitt i Guwahati av den 30 år gamle mannen, som klagde over store magesmerter.

Mannen hevdet at han for fem dager siden hadde svelget en ladekabel ved et uhell.

FREMMEDLEGEME: Ladekabelen var 61 centimeter lang. Foto: Walliul Islam

Jakten på ladekabelen

Det ble tatt røntgenbilder av mannen, som viste et fremmedlegeme i nedre del av magen. En endoskopi bekreftet at det var en ledning

Til tross for et inngrep i mannens tarmsystem, ble ladekabelen ikke funnet.

– Han kom til meg og klagde på store magesmerter. Røntgenbilder viste at det var noe i hans nedre mageregion, og en endoskopi bekreftet at det var en ledning. Jeg opererte ham for et par dager siden, men fant ingenting i hans mage og tarm, sier Islam.

Først etter den mislykkede operasjonen, våget pasienten å fortelle hvor ladekabelen befant seg: I blæra.

Islam sier at han skulle ønske at 30-åringen fortalte sannheten umiddelbart – at han hadde dyttet kabelen inn i sitt eget urinrør.

Islam sier at pasienten ikke viste tegn til psykisk sykdom, og at han mener at mannen førte ladekabelen inn i urinrøret for å oppnå seksuell tilfredstillelse.

FJERNET: Det tok kirurgene 45 minutter å fjerne ladekabelen. Foto: Walliul Islam

Overrasket og sjokkert

På Facebook-siden sin, hvor han har lagt ut både bilder og video fra operasjonen, skriver Islam at han aldri slutter å bli overrasket og sjokkert på jobb.

– Etter 25 års erfaring med kirurgi, blir jeg fortsatt overrasket og sjokkert over hendelser som dette, hvor mine intellektuelle og kirurgiske ferdigheter blir utfordret, skriver han.

– Dro det litt langt

Nok en gang måtte mannen opereres, og operasjonen tok 45 minutter.

Fem kirurger måtte til for å få ledningen ut.

– Ledningen ble fjernet, og pasienten er på bedringens vei, men operasjonen kunne ha blitt unngått hvis han bare fortalte sannheten. Ledningen kunne ha blitt trukket ut via urinrøret, ettersom det var der han stappet den inn, sier Islam.

Og:

– Noen mennesker gjør saker og ting for seksuell tilfredstillelse, men denne mannen dro det litt langt, sier han.