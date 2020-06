Utelukker ikke flere pågripelser etter gisseldrama

To menn ble pågrepet søndag kveld etter de tok en kvinne som gissel under et ran i Kragerø. Politiet utelukker ikke flere pågripelser.

En kvinne ble søndag kveld tatt som gissel i et væpnet ran i Kragerø.

Etter en biljakt langs E18 ble bilen stanset, og to menn ble pågrepet.

Kvinnen kom uskadd fra gisselsituasjonen.

– Politiet fikk melding om væpnet ran av kvinne på en adresse i Kragerø. Hun fikk varslet en nabo, som ringte til politiet, sier politistasjonssjef ved Kragerø politistasjon, Øystein Skottmyr, til TV 2.

Gissel i eget hjem

Kvinnen hadde blitt overfalt i sitt eget hjem i Kragerø.

Etterpå forlot de bevæpnede gjerningsmennene og kvinnen boligen, og kjørte av gårde i en sort Mitsubishi Outlander.

Ifølge naboer som Telemarksavisa har snakket med, skal kvinnen ha blitt holdt som gissel i sitt eget hus i flere timer før hun klarte å varsle en nabo.

Politiet ønsker mandag ikke å kommentere disse opplysningene.

Dramatisk pågripelse

Store politistyrker ble innkalt og etter drøyt 40 minutter ble bilen stanset på E18 ved avkjørselen til Valle.

Inne i bilen var den kidnappede kvinnen og to menn fra grenlandsområdet – henholdsvis i slutten av 30-årene og slutten av 20-årene.

– Det ble en dramatisk pågripelse med bevæpnet politi. En av de pågrepne ble bitt av en politihund. De to mennene skal ha kastet en del gjenstander ut av vinduet langs E18, sier Skottmyr.

Politiet antar at de to mennene også kastet ut våpnene, som ble benyttet under ranet.

Mandag morgen bekrefter Skottmyr at de har funnet noen gjenstander langs E18.

– Vi har funnet noen gjenstander langs veien, mens andre gjenstander har vi fått innlevert fra vitner. Men vi ønsker ikke å kommentere hvilke gjenstander vi har funnet, sier Skottmyr til TV 2.

Politiet har iverksatt omfattende teknisk og taktisk etterforskning etter gisseldramaet.

– En sterk påkjenning

Søndag kveld og natt til mandag satt den fornærmede kvinnen i avhør.

– Hun er ikke fysisk skadet, men dette har selvsagt vært en sterk påkjenning for henne, sier politistasjonssjefen.

Skottmyr ønsker ikke å fortelle noe om hva kvinnen sa i avhør, da han ikke utelukker ytterligere pågripelser i saken.

Også vitner til hendelsen er blitt avhørt i løpet av natten.

De to mistenkte mennene blir avhørt i løpet av mandag ettermiddag.

Mennene vil trolig bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling tirsdag.

– Meget alvorlig

Skottmyr sier at de to pågrepne er kjenninger av politiet. Han ønsker ikke å utdype hva de tidligere er pågrepet for, eller si noe om relasjonen eller motivet for handlingen.

– Det er for tidlig i etterforskningen å si om det er noen relasjon mellom de tre eller hva som er motivet. Men vi ser meget alvorlig på saken, sier Skottmyr.

Forsvarer for en av de siktede, advokat Thomas Øisett, sier at hans klient nekter straffskyld.

– Det er planlagt at min klient straks skal avhøres. På dette tidspunktet i saken har jeg ikke ytterligere kommentar, sier Øisett.

Forsvareren for den andre siktede, advokat Jon Anders Hasle, sier at han ikke kan kommentere saken da hans klient sitter i avhør.

Kvinnen kom uskadd fra hendelsen, og heller ingen andre andre ble skadd.

Et eventuelt ransutbytte er foreløpig ukjent.