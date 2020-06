– Thue har ingen rettigheter til å sperre veien på Haramsøya

ÅLESUND (TV 2): Misjonær Hans Petter Thue sperrer veien for anleggsmaskiner. Men vegeieren og utbygger er klokkeklar på han ikke har rettigheter på veien.

– Hans Petter Thue har absolutt ingen rettigheter på den veien. Det slår en dom i jordskifteretten fra 1983 fast, opplyser Haram og Ulla veglag til TV 2.

Thue har de siste ukene blitt selve symbolet på den massive motstanden mot vindkraftutbygging på Haramsøya i Ålesund kommune.

Misjonæren har parkert bilen sin på tvers av veien for å hindre anleggsmaskinene fra å komme opp på fjellet hvor det skal settes opp åtte vindkraftturbiner.

SYMBOLBIL: Her står bilen til Hans Petter Thue og sperrer vegen opp til Haramsfjellet. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Dette er min eiendom og her bestemmer jeg. Ifølge en gammel jordskiftedom er dette landbruksvei. Det er kun tillatt til jordbruk og landbruk, og ikke noe anleggsvei for vindparkutbygging, sier Hans Petter Thue til TV 2.

Anmeldt

Han fikk et kall om å flytte til Haramsøya, og med på huskjøpet fikk han 25 meter med vei som han nå bruker aktivt for å markere sin motstand.

Torsdag fikk han pålegg fra politiet om å fjerne seg, noe han nektet å etterkomme. Nå er Thue anmeldt for dette. Han får kom kort tid trolig presentert et forelegg fra politimesteren i Møre og Romsdal, som han nekter å betale.

– Jeg tar denne saken til retten, sier Thue.

Medlemmene i veglaget reagerer på at Hans Petter Thue fronter grunneierrettigheter han ikke har.

– Thue og de som sperrer veien kommer med feilaktige påstander, mener veglaget.

Thue er på plass i lia opp mot Haramsfjellet og slår tilbake mot både veglaget og utbygger.

– Jeg står på min rett her. Det står ikke noe i jordskiftedommen at grunneier har avgitt grunn til veglaget. Veglaget har brukstillatelse, men det gjelder til landbruk – ikke anleggsmaskiner. Vegen er heller ikke en del av miljø, transport og anleggsplanen for utbyggingen, sier Hans Petter Thue til TV 2.

– Direkte feil

DOM: Her er jordskiftedommen fra 1983 som regulerer at grunneierne må avgi grunn.

I korte trekk går dommen ut på at alle grunneiere som veien går over, avga grunn til veglaget. I praksis betyr det at eiendommen som Hans Petter Thue er knyttet til, ikke har noen innflytelse på bruken av veien. Dette er også konklusjonen til politiet etter at de har ettergått avtalene mellom Haram og Ulla veglag og vindkraftutbyggeren.

– Vi har en vanntett avtale om å bruke veien til utbygging av vindkraft. Ingen av personene som sperrer veien har rett til å gjøre det. Haramsfjellvegen er privat og eies av Haram og Ulla veglag, opplyser daglig leder Olav Rommetveit i Zephyr til TV 2.

Ifølge dommen fra jordskifteretten avsto grunneierne i 1983 grunn til veien til Haram og Ulla veglag.

– I media og i sosiale medier florerer det med påstander om at eiendommen der det er avsperret også er eier av veien, og derfor har rett til å stanse all trafikk på den. Dokumentasjonen viser at dette er direkte feilaktige påstander, sier Rommetveit.

Zephyr har gjennom Haram kraft i 2011 og 2018 inngått avtaler med veglaget om å bruke veien til utbygging.

– Vi forstår at det er ulike oppfatninger om utbygging av vindkraft. Men vi synes ikke at det tjener debatten at enkeltpersoner sprer feil informasjon om hvem som eier vegen og hva som er tillatt der, sier Olav Rommetveit.

Et 50-talls vindkraftmotstandere møtte i dag tidlig opp for å støtte Thue.

Han svarer Zephyr-sjefen følgende på kritikken om å spre feilinformasjon.

– Jeg hilser til Rommetveit og inviterer ham til å komme hit i stedet for å hører på folkesnakket. Kom på besøk for en god prat, sier Thue.