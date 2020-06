Chauvin i retten etter den dødelige politivolden mot George Floyd

Derek Chauvin, som er siktet for forsettlig drap på George Floyd, har jobbet for politiet i Minneapolis i 18 år og har tidligere fått en rekke klager.

Mandag møter den nå sparkede politimannen i retten i Minneapolis, byen der han for to uker siden presset kneet sitt mot nakken til afroamerikanske Floyd i 8 minutter og 46 sekunder slik at 46-åringen til slutt døde.

To obduksjonsrapporter, en privat, den andre offentlig, har fastslått at det var den brutale pågripelsen og blant annet presset mot nakken som drepte Floyd. En tredje obduksjonsrapport, fra politiet, viser i stedet til at 46-åringen hadde underliggende helseproblemer, blant annet hjerteproblemer, og oppgir dette som dødsårsak.

Politiet i Minneapolis har ved 18 tilfeller mottatt klager på Chauvin, flere av dem på grunn av nedsettende språkbruk, ifølge CNN , som ikke har greid å finne dokumentasjon på det konkrete innholdet i klagene.

Kun to av klagene endte med disiplinærstraff, og i begge tilfellene fikk han en skriftlig advarsel.

De tre andre som deltok i pågripelsen av Floyd, er også pågrepet. De er siktet for medvirkning til drap. I likhet med Chauvin har de fått sparken. En av dem, Tou Thao, fikk seks klager mot seg mens han jobbet for politiet. De to andre har ikke fått noen, ifølge politiets database.

CNN har også funnet ut at Floyd og Chauvin tidligere jobbet på samme nattklubb.

(©NTB)