Fotballryktene: – Solskjær kan kuppe storovergang

Barcelona har lenge jaktet på Inter-stjernen Lautaro Martínez, men det er usikkert hvordan katalanerne skal finansiere storovergangen.

Argentineren kan komme til å koste nærmere 1,2 milliarder kroner, og på grunn av koronakrisen har Barcelona tapt enorme summer.

Lautaro skal allerede være enig med Barcelona om de personlige betingelsene, men den økonomiske situasjonen skal gjøre at de vil forsøke å få spissen til å gå med på et lønnskutt, skriver Marca.

Det skal ha fått Real Madrid til å følge nøye med på situasjonen, men også Manchester United er på banen. Ole Gunnar Solskjær skal være ute etter å forsterke angrepsrekken, og United skal ha vært i møte med Lautaros representerer for bare få uker siden for å diskutere en mulig overgang.

Marca nevner også at Liverpool skal ha hatt følere ute, men manager Jürgen Klopp uttalte for få dager siden at de røde ikke er i stand til å gjøre noen store overganger nå på grunn av koronakrisen. Det skal også ha vært grunnen til at de dropper Timo Werner, som ser ut til å bli Chelsea-spiller.

Manchester United vil også forsterke midtbanen, og Ajax-direktør Edwin van der Sar har overfor De Telegraaf bekreftet at Manchester United forsøker å sikre seg Donny van de Beek. Solskjær og Manchester United får imidlertid konkurranse fra Real Madrid om den unge nederlenderen.

Koronakrisen skulle gjøre at Manchester United fikk Kalidou Koulibaly på billigsalg, men nå er Napolis sportsdirektør Cristiano Giuntoli sitert på i Daily Mirror at stopperkjempen ikke blir en billig mann. Det skal ikke være aktuelt å senke kravet på nærmere 1,2 milliarder kroner.

Chelsea skal som nevnt være i ferd med å sikre seg RB Leipzig-spiss Timo Werner. En annen mann som kan være på vei inn er Leicester-back Ben Chilwell, men da får de konkurranse fra Manchester City, skriver The Telegraph.

Manchester City ser ut til å få Angeliño i retur fra RB Leipzig, for tyskerne ønsker ikke å betale opsjonen på 300 millioner kroner, skriver Manchester Evening News. Venstrebacken forlot City på lån i januar.

Chelsea kan imidlertid glemme Juventus' Miralem Pjanic. Det samme gjelder Paris Saint-Germain, for ifølge Marca er det kun Barcelona som gjelder for den bosniske midtbaneeleganten om han drar fra Torino.

Ivan Rakitic har bestemt seg for å bli værende i Barcelona til kontrakten løper ut sommeren 2021, skriver Goal.

Daily Star melder at Tottenham er skremt av Romas prislapp på 730 millioner kroner for 20 år gamle Nicolo Zaniolo.