Demonstrant skutt i Seattle

Ifølge The Guardian har en mann kjørt inn i en demonstrasjon og videre skutt en 27 år gammel mann i byen Seattle i den amerikanske delstaten Washington.

Ifølge avisa ble demonstranten skutt i hånda da han forsøkte å beskytte andre demonstranter.

Avisa skriver at hendelsesforløpet er uklart, men politiet opplyser om at en mann er pågrepet.

De har også beslaglagt et våpen.

En video fra stedet viser en mann som kjører en svart bil inn i en folkemengde, før han går inn i folkemengden bevæpnet.

Det lokale brannvesenet skriver på Twitter at den skadde demonstranten ble fraktet av dem til sykehus, og at tilstanden hans er stabil.

Til den Seattle-baserte radiostasjonen Komo uttaler politiet at de ikke mistenker at det er flere som er blitt skadet i hendelsen.

Det har vært demonstrasjoner mot rasisme og politivold i byen Seattle den siste uken, skriver Seattle Times. Under en pressekonferanse søndag kveld uttalte byens borgermester og politisjef at de beklager at de har brukt sterke virkemidler mot demonstrantene.



Det har vært arrangert store demonstrasjoner verden over i etterkant av at George Floyd døde under en pågripelse for to uker siden. En politimann er senere blitt siktet for drap og tre andre siktet for medvirkning.