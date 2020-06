Fortalte kunde at det var tomt for badebasseng – ble angrepet

Butikkansatte Samantha Clarke forteller at oppførsel som var utenkelig før er blitt dagligdags under koronakrisen i USA.

I 17 år har Samantha Clarke jobbet ved en butikk i byen Modesto i den amerikanske delstaten California. Til nyhetsbyrået AP forteller hun at de siste ukene har de butikkansatte måtte tåle mye trusler og hån som følge av at de har måtte nekte potensielle kunder som ikke følger koronareglene, for eksempel å bruke maske, adgang.

Men til tross for kundenes oppførsel hadde hun ikke forventet å få seg et slag rett i ansiktet, forteller hun til nyhetsbyrået.

– Nå er det dagligdags



– Jeg har jobbet i butikk hele livet mitt. Akkurat denne jobben har jeg hatt i 17 år, og jeg har aldri hørt om noen bli angrepet noensinne, sier hun.

Den aktuelle hendelsen, som skjedde i starten av mai, oppsto da hun fortalte en frustrert kunde at hun akkurat hadde solgt det siste badebassenget i butikken til en annen kunde.



Et bilde hun har tatt av seg selv etter hendelsen viser henne med blod som renner ned fra ansiktet. Clarke ble kjørt til legevakten i etterkant av angrepet.

– Vi har hatt folk som har vært frustrerte på normalt vis tidligere, men sjeldent har noen mistet besinnelsen og begynt å skjelle oss ut, sier Clarke.

– Nå er det dagligdags, sier hun videre.



Så langt er ingen pågrepet i saken, men politiet etterforsker den fortsatt, skriver AP.

– Truet med å tenne på butikken



Hun forteller at hun og de andre ansatte i butikken føler daglig på den høye frustrasjonen blant amerikanere om dagen, både som følge av koronaviruset, tiltakene som er innført og de siste ukenes demonstrasjoner som følge av George Floyds dødsfall i Minneapolis.

– Jeg hadde en kvinnelig kunde som truet med å brenne ned butikken fordi vi ikke tok en vare i retur, sier Clarke.

Til AP forteller David French i National Retail Federation at butikkansatte i USA i økende grad opplever vold og uønskede hendelser.

– Dette skjer med arbeidere som gjør jobben sin når de spør kunder om å bruke ansiktsmasker eller følge andre regler som er ment å beskytte dem, sier han.

French oppfordrer amerikanske myndigheter til å følge om problemet i større grad.