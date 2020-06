Mange funnet alene hjemme – har ligget covid-døde flere uker

Legene som gransker de mange dødsfallene, advarer i den britiske avisa The Guardian om det de kaller en «epidemi av ensomhet» under isolasjonsperioden i Storbritannia.

– Covid-19-pandemien skaper også en epidemi av ensomhet, ikke bare for eldre mennesker, sier professor Martin Marshall, leder for den britiske legeforeningen Royal College of General Practitioners.

Legene opplyser at de fleste av tilfellene dreier seg om eldre personer som bor alene, men det er også tilfeller der det er personer som er sosialt isolert fordi de lider av mentale helseutfordringer, som schizofreni eller depresjon. I andre tilfeller mistenkes det alkoholproblemer eller annet rusmisbruk, eller sosial angst.

Går i oppløsning

Mange av dem som har ligget lengst er over 60 år gamle, bor alene og har tilsynelatende ikke noe familie i umiddelbar nærhet. De har ikke blitt hørt fra på flere uker og er av naboer blitt beskrevet som personer som «holdt seg for seg selv». De blir oppdaget når noen bestemmer seg for å stikke innom for å se hvordan det går, og så må ringe ambulanse eller politi for å komme inn.

De døde er blitt funnet etter at noen i familien, en venn eller en nabo har reagert. I mange tilfeller har den døde ligget så lenge at kroppen er begynte å gå i oppløsning.

– Folk har ligget uoppdaget mens pandemien har pågått, i sju til fjorten dager, sier seniorpatolog Mike Osborne i London. Han leder granskingsgruppe for dødsårsaker ved Royal College of Pathologists.

Når kroppen har begynt å gå i oppløsning er det vanskelig å avgjøre akkurat hva som er dødsårsaken. Leger i London sier de trolig har en rekke slike tilfeller i London-området i perioden mars til mai, der det da ble registrert at 700 personer døde hjemme hos seg selv i London.

Belyser risiko

En av de 30 legene som skrev ut de rundt 700 dødsattestene for hjemmedødsfall i London under pandemien, sier at noen av tilfellene ble oppdaget på grunn av lukt fra boligen.

Helsepersonell involvert i arbeidet med å fastslå dødsårsak sier at de i mange tilfeller enten får bekreftet at covid-19 er årsak eller at det er sannsynlig at koronasmitte kombinert med dårlig allmennhelse har bidratt til dødsfallet.

Eldreorganisasjoner sier fenomenet viser sårbarheten hos isolerte eldre mennesker som bor alene med lite familiekontakt eller -støtte. Det belyser også den risikoen et stort antall pasienter har vært utsatt for når de har holdt seg borte fra sykehus, operasjoner, behandlinger og fastlegeavtaler de siste månedene av frykt for koronavirus.

Storbritannia stengte ned 23. mars og gjorde det samtidig ulovlig å besøke personer i andre husholdninger. Det ble også ulovlig å oppsøke helsetjenester med mindre det var strengt nødvendig.

Det er påvist 286.194 smittetilfeller i landet, og 40.542 koronasmittede personer har dødd, ifølge helsedepartementet. Offisiell statistikk antyder at det reelle dødstallet er langt høyere.