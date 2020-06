Norge ønsker å produsere viktig antibiotika selv

Regjeringen ønsker en bedre beredskap i kriser. Norsk produksjon av antibiotika vurderes som en mulighet, ifølge helseminister Bent Høie (H):

– Vi har satt i gang et stort arbeid med dette. Der har vi blant annet spurt hvilke type legemidler vi skal bygge opp en kapasitet til å kunne produsere i Norge. Smalspektret antibiotika er ett av de legemidlene vi jobber konkret med, sier Høie til Aftenposten.

I begynnelsen av mars kom en rapport som beskriver arbeidet.

– Forslagene i rapporten er allerede iverksatt av oss gjennom Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet. Det skjedde uavhengig av koronasituasjonen, sier helseministeren.

Til høsten kommer Legemiddelverket med konkrete råd til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om mulighetene for legemiddelproduksjon i Norge. Helsedirektoratet anbefaler også å gjøre en samfunnsøkonomisk analyse for produksjon av smalspektrede antibiotika her i landet. En slik produksjon vil ifølge Aftenposten koste flere hundre millioner kroner og det må bygges egne fabrikker.