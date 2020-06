Mann siktet for drapet på pensjonert politisjef

En 24 år gammel mann er siktet for drapet på David Dorn, som ble skutt da en pantelåner ble plyndret.

2. juni ble den pensjonerte politisjefen David Dorn skutt og drept ved et gatehjørne i den amerikanske byen St. Louis, da han rykket ut til en pantelåner som ble plyndret.

Ifølge påtalemyndigheten var butikken eid av en god venn av Dorn, og han hadde som vane å kontrollere stedet når alarmer gikk, skriver nyhetsbyrået AP.

24-åring siktet

Dorn, som hadde jobbet for byens politi i 38 år, ble 77 år gammel, skriver CNN.

Nå er en 24 år gammel mann siktet for drapet, skriver nyhetsbyrået. Ifølge Kim Gardner i påtalemyndigheten ble den drapssiktede filmet av sikkerhetskamera mens han stjal flere TVer.

– Da han ble skutt var han den eneste som sto på det hjørnet, blir det beskrevet i en politirapport.

Ifølge politiet viser videoene også røyk fra stedet mannen sto. Politiet fant også skuddhylser på stedet 24-åringen oppholdt seg da Dorn ble drept.

Store opptøyer

Ifølge AP ble drapet på den pensjonerte politimannen filmet og sendt i sanntid på Facebook. Videoen er blitt fjernet i etterkant.

Plyndringene skjedde i etterkant av dødsfallet til afroamerikanske George Floyd, som ble kvalt under en pågripelse i Minneapolis for to uker siden. Ifølge AP var det store opptøyer natten Dorn ble drept, og fire politibetjenter ble skutt i Minneapolis tvillingby St. Louis den natten. Samme natt ble 55 bedrifter ranet, plyndret eller skadet, inkludert en butikk som ble påtent.

I tillegg til drapssiktelsen er mannen også siktet for ran og brudd på amerikansk våpenlov.