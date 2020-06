Minneapolis går inn for å bygge ned politiet

Ifølge avisa Star Tribune deltok to tredjedeler av byrået i Minneapolis under en markering i byen søndag, og erklærte da at de vil «begynne prosessen med å sette en sluttstrek for Minneapolis-politiet».

– Årtier med politireform har vist at politistyrken i Minneapolis ikke lar seg endre, og aldri vil holdes til ansvar for sine handlinger, uttalte gruppen da.

– Ny modell



Til CNN uttaler bystyreleder Lisa Bender at ni av totalt tretten medlemmer er med på deres plan, og sier at den økonomiske støtten politiet får fremover vil bli flyttet til å dekke andre behov. Videre vil de lage en plan for å erstatte det eksisterende politiet.

– Vi kommer til å bygge ned politiet og erstatte det med en ny modell for offentlig sikkerhet, har han tidligere uttalt.

CNN skriver at krav om å minske eller avslutte finansieringen av politidistrikt har økt kraftig i etterkant av George Floyds dødsfall. Han ble kvalt til døde under en pågripelse for snart to uker siden.

Borgermesteren uenig

Ifølge Star Tribune står de nå trolig foran en lang og komplisert prosess. Byens borgermester Jacob Frey har tidligere uttalt at han støtter å endre politiet, men er ikke med å stenge det ned.

Under lørdagens demonstrasjoner fikk borgermesteren mye kritikk for å ikke ville gå med på å legge ned politiet.

– Borgermesteren står stødig i sitt valg om å samarbeide med politisjef Medaria Arradondo for å få til skikkelige struktur-reformer og bli kvitt systematisk rasisme, uttalte en talsperson for borgermesteren i helgen.