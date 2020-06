Tropisk storm treffer land i Louisiana

Den tropiske stormen Cristobal i USA hadde en vindstyrke på 22 meter per sekund da den straff kysten av Louisiana søndag.

Værsystemet bringer med seg farlige vinder i stor radius, helt nord i Florida er det rapportert skader fra stormen, inkludert en sidetornado som har revet opp trær med røttene og gjort skade på strømlinjer.

Stormen kom inn over land mellom utløpet av elva Mississippi og lokalsamfunnet Grand Isle, som ble evakuert i forkant. Den eneste veien over til Grand Isle står søndag under vann.

Også beboere flomutsatte områder er oppfordret til å evakuere søndag.

Den vedvarende vindstyrken er på 22 meter per sekund og er ikke ventet å øke til orkans styrke. Værmeldingstjenestene venter imidlertid at stormen vil berøre et svært stort område denne gangen, så bredt som 290 kilometer.

Minst 30 personer er døde etter at stormen sammen med stormen Amanda passerte i Mellom-Amerika og Mexico forrige uke.

Spesielt El Salvador ble hardt rammet av regnvær, og flom og jordskred medførte 27 dødsfall.

