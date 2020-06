Fire døde i jakten på Fenns (89) gullskatt – nå er den funnet

For over ti år siden gjemte amerikaneren en bronsekiste fylt til randen av gull, og har lokket tusenvis til å jakte den ned ved bruk av et av hans egenskrevne dikt.

Siden forfatter og antikvitetshandler Forrest Fenn (89) publiserte et 24-linjers dikt fra utgivelsen sin «The Thrill of the Chase» fra 2010 på nett, har hundretusenvis av mennesker prøvd å jakte ned det diktet hevdet å lede til, skriver nyhetsbyåret AP.

Diktet inneholder ifølge forfatteren spor som leder til bronsekisten han begravde et eller annet sted i fjellkjeden Rocky Mountains for over ti år siden. Innholdet, som består av gull, juveler og andre verdisaker er verdt nær 9,3 millioner kroner, ifølge nyhetsbyrået.

Fire omkom

Ifølge nyhetsbyrået har hundretusenvis av mennesker deltatt i jakten, mange har sluttet i jobben sin for å finne den, og fire personer har omkommet i jakten på den.

Søndag melder Fenn på sine nettsider at skatten er funnet.

– Den lå under et dekke av stjerner, i den tette vegetasjonen i Rocky Mountains, og har ikke beveget seg fra hvor jeg gjemte den for over ti år siden, skriver Fenn.

Han vil fortsatt ikke avsløre hvor den ligger, og sier at mannen som fant den ikke ønsket at navnet hans skulle offentliggjøres, men forteller at han kom «fra øst». Mannen skal ha sendt Fenn et bilde for å dokumentere funnet.

Fylt på gjennom årene

Ifølge Fenn har han fylt på innholdet i kista gjennom det siste året, og tatt turer opp for å legge til sjeldne gullmynter, juveler og andre sjeldne klenodier.

Ifølge Fenn la han kista ut i et forsøk på å lokke folk ut i villmarka, og for å gi folk en sjanse for å reise på en oppdagelsesreise.

I 2017 uttalte han til avisa The New Mexican at kista veide omtrent ni kilo, og at innholdet veide rundt 10 kilo.

Fenn uttaler at han ikke enda har landet på hva han skal føle om funnet.

– Jeg vet ikke helt. Jeg føler meg glad, men også trist, for jakten er over, sier han.

– Jeg vil gratulere alle de som har deltatt i jakten, og håper de vil fortsette jakten på andre oppdagelser, skriver Fenn.