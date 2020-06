New York Times-redaktør går av etter kronikk-kritikk

New York Times' redaktør for kronikker og ledere trekker seg etter å ha publisert en kronikk som oppfordret til bruk av militærmakt mot demonstranter i USA.

Redaktøren for siden med redaksjonelle lederartikler i New York Times, James Bennet, fratrer sin stilling etter at han satte på trykk kronikken «Send inn troppene», som senator Tom Cotton fra Arkansas hadde ført i pennen. Kronikken satte sinnene i kok både hos lesere og ansatte i hele USA.

President Donald Trump er svært fornøyd med utviklingen søndag.

– Ytringsredaktøren i @nytimes gikk nettopp av. Det stemmer, han gikk av på grunn av den utmerkede kronikken som er skrevet av vår flotte senator Tom Cotton. ÅPENHET! Staten Arkansas er veldig stolt av Tom. New York Times er falske nyheter, skriver Trump på Twitter.

Bennet forsvarte opprinnelig å sette Cottons kronikk på trykk, som et eksempel på at avisens står for ideologisk mangfold. Cottons tøffe ord ble likevel for mye for mange og møtt med både intern og ekstern kritikk.

Cotton oppfordret blant annet til en «overveldende maktdemonstrasjon» for å «splitte, arrestere og til slutt avskrekke lovbrytere» mens antirasismedemonstrasjonene var i gang over hele USA.

