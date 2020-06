Leknessund satte ny norgesrekord på 50 kilometer

Andreas Leknessund, som sykler for Uno-X, slo rekorden til Reidar Borgersen fra 2014.

Borgersen hadde norgesrekord på 50 kilometer med tiden 58.21 – denne slo Leknessud da han søndag syklet inn på tiden 57.51.



21-åringen hadde en gjennomsnittsfart på 51,85 kilometer i timen.

Leknessund vant også den første utgaven av «Klatrekongen» i midten av mai, da han smadret konkurrentene med tiden 10.12

Leknessund syklet inn til tiden 57.51. Foto: WordUp Project

– Dette er et utrolig talent. Det er ikke for ingenting at Sunweb allerede i fjor signerte ham for tre år. Det er et av verdens beste lag. Lagene har stått i kø for denne gutten, sa Johan Kaggestad etter seieren i «Klatrekongen».

– Han kjører i norgesmestertrøye, og han beviser at han fortjener det. Han her en utrolig fin rytme. De andre har kjørt fort, så det betyr at han har kjørt sykt fort, sa Dag Otto Lauritzen.