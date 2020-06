Emil Bohinen vil sjarmere både på og utenfor banen: – Vet dette kan være en fin vei inn i jentenes hjerter

Etter salg av blant andre Tobias Børkeeiet, Kristoffer Askildsen og nå sist Ola Brynhildsen, er Emil Bohinen en av spillerne som må ta ekstra ansvar for Stabæk den kommende sesongen.

– Jeg vet at etter en bra sesong, så kommer det gjerne litt forventninger. Det er noe som følger med det. Men det er ikke slik at jeg kjenner så mye på presset. Det er heller en god følelse å føle at man er viktig for et lag, sier Emil Bohinen til TV 2.

I fjor fikk han sitt virkelige gjennombrudd i Stabæk-drakta. Totalt ble det 27 kamper fra start, fire mål og fem assist for playmakeren.



Ei drøy uke gjenstår før Eliteserien er tilbake for fullt. Den rekord-lange oppkjøringen til sesongen har Bohinen blant annet brukt til foran pianoet, der soundtracket til Forrest Gump er blitt en favoritt.

– Når man spiller piano, så er det det eneste man fokuserer på. Du har fullt fokus. Fotball er på en måte en livsstil, du tenker på det hele tida. Da kan det være greit å ha noe på siden som du kan fokusere på, sier Bohinen.

Samtidig vet sjarmøren at det kan være et ess å ha i ermet.

– Det er jo en fin vei inn i jentenes hjerter, sier Bohinen og gliser.

Vil yppe seg med faren

21-åringen er ventet å bli dirigenten på et Stabæk-lag som i fjor endte på 8. plass etter en meget sterk høstsesong.

Men det er ikke bare disse faktorene som legger ekstra press på midtbanespilleren. Som sønn av Lars Bohinen, Aalesund-treneren med 49 A-landskamper på samvittigheten, vet junior at han vil bli sammenlignet med faren.

– Det er ikke en målsetting i seg selv å bli bedre enn han, men det er jo kanskje en liten intern konkurranse der. Målet mitt er jo å lage et navn for meg selv og nå så langt jeg kan. Samtidig har han vært en veldig viktig brikke. Han har vært et forbilde for meg på mange måter, jeg ser opp til han og karrièren han har hatt. Jeg jager jo den fordi jeg vet at det er mulig, sier Bohinen.

Han har et tett forhold til faren selv om han trener en konkurrent i Eliteserien. De snakker sammen nesten daglig. Og det er liten tvil om at Emil opp gjennom årene har fått testet seg av faren.

– Han lovet meg at jeg skulle få 1000 kroner om jeg slo han i fotballtennis før han ble 50, men det klarte jeg ikke. Så de pengene kan jeg se langt etter... Det er et av mine største nederlag innenfor fotballen, men jeg vet i alle fall at jeg slår han nå, melder Emil Bohinen.



Det kan han imidlertid bare glemme, ifølge pappa Lars.

– Han har utvilsomt blitt bedre, og kan være en seriøs utfordrer. Men kommer likevel, som alle andre som har prøvd seg, til å bli slått, melder Lars Bohinen.

Vil følge i kompisenes fotspor

Stabæk serieåpner hjemme mot Mjøndalen om en drøy uke. Deretter venter en spesiell sesong med flere kamper i uka.

– I år tror jeg det blir viktig å være ekstra dedikert. Man må være nøye på detaljene slik at man får spilt alle kampene, sier Bohinen.

Han mener Stabæks mål i år bør være å bli bedre enn i fjor, da laget endte på 8. plass.

– Er dette året du skal spille deg til en kontrakt i utlandet?

– Det er selvfølgelig målet å komme seg ut i Europa, men det må være riktig klubb og timing. Sånn sett haster det ikke. Jeg storkoser meg i Stabæk, det er en fin utviklingsarena, men samtidig kommer jeg ikke til å nøle om jeg får det riktige tilbudet, sier Bohinen.

Enn så lenge vet han at Stabæk er et godt utstillingsvindu.

– Filosofien til Stabæk er jo at unge gutter skal komme opp. Ikke bare skal de spille, men de skal være viktige for laget også. Både Ola (Brynhildsen), Tobias (Børkeeiet) og (Kristoffer) Askildsen var viktige spillere for klubben. Jeg vil jo prøve å gjøre det samme som dem, men da er det viktigste å jobbe hardt og være dedikert, sier han.