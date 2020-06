Ruben: – Vi må bry oss om dette hver dag

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ruben Markussen (25) sto søndag på scenen under Amnesty konserten for å bidra til kampen for rettferdighet.

Etter at det ble kjent at George Floyd døde som følge av politivold har flere signert under på kampanjen til Amnesty «Krev rettferdighet for George Floyd.»

Søndag sendte Amnesty live-stream av sin konsert til inntekt for langsiktig arbeid for menneskerettigheter og mot diskriminering.

På scenen sto blant annet Aurora, Hkeem, Sondre Lerche, Ruben og Musti.

Ble sint

I forkant uttalte artist Ruben Markussen (25) til TV 2 at det var viktig for ham å stå på scenen under søndagens konsert. Han kjente både på tristhet og sinne da han så nyheten om Floyd for første gang.

– Jeg ble dritsint, jævlig sint. Jeg har hatt masse følelser i sving den siste uken og blir sliten av å se på alt, forteller artisten til God kveld Norge.

– Dette er noe mørke folk, og mine venner, møter på hver dag. Jeg har bare kjent på det litt over en uke og det er slitsomt, de kjenner det hver dag, legger han til.

Markussen oppfordret samtidig alle til å lese seg opp på mer informasjon rundt rasisme.

– Skriv under på kampanjer, få hjelp til å finne bøker om hvorfor man er privilegert som hvit og lær om historien, understreker han.

Snakker mye om rasisme

Selv har han hørt flere uttale seg på en dårlig måte, og han prøver da selv å si ifra.

OPPTRER: Ruben Markussen står på scenen i kveld under Amnesty konserten som streames på nett. Foto: Terje Pedersen

– Når jeg hører noen si N-ordet prøver jeg å si ifra på en ordentlig måte og informere om at det ikke er greit. Det er mange år med undertrykkelse det handler om, sier 25-åringen.

– Det er ikke greit at hvite bruker det ordet, nettopp på grunn av at det har blitt brukt som skjellsord før.

Markussen har snakket ofte med kjæresten sin om rasisme og rasistiske meninger den siste tiden for å finne ut av hva vi må lære mer om.

Målet er å kunne svare på rasistiske utsagn og forklare på en ordentlig måte hvorfor det er feil.

– Vi må bry oss om dette hver dag, det skal ikke være en trend, forteller han.

Ikke for sent å snu

Artisten oppfordrer også folk som ikke alltid støtter Black Lives Matter om at det ikke er for sent til å snu mening.

– Vi som er anti-rasister tar imot alle med åpne armer, vi vil lære bort det som er viktig. Man er ikke en hykler dersom man snur sin mening til det bedre, forklarer Markussen.

Artisten ble veldig glad da han ble spurt om å opptre på Amnesty sin konsert og tematikken er viktig for han.

– Vi kommer ingen vei om ingen har det likt. Alle må kunne dra hverandre opp, sier han.

Før søndagens opptreden forteller han at han har tenkt ekstra på et sangvalg som han håper kan gi inntrykk.

– En av låtene jeg skal synge er «Burn down this room», den handler om å være uenig, forteller artisten.