Tidligere NFL-stjerne skutt og drept utenfor sitt eget hjem

Det bekrefter hans mor, Deborah Caldwell, til TMZ.

Den tidligere NFL-profilen skulle lørdag ut å spise med sin kjæreste i hjembyen Tampa i Florida. Da han gikk inn igjen i huset for å hente jakken sin ble han utsatt for et bakholdsangrep av flere personer.

I ransforsøket ble Caldwell skutt i foten og brystet.

Nødetatene ble raskt tilkalt, men skadene var så alvorlige at 41-åringen døde i ambulansen på vei til sykehuset, forteller hans mor.

– Han var en god person som alltid hadde et smil på lur. Han prøvde å hjelpe alle han kunne, sier Deborah Caldwell til TMZ.

Reche Caldwell spilte seks år i NFL for San Diego Chargers, New England Patriots og Washington Redskins i perioden 2002-2007.

Caldwell, som spilte som wide reciever, hadde sin beste sesong da han spilte sammen med Tom Brady for Patriots i 2006. Da mottok han 61 pasninger og stod for fire touchedowns.