Bryte-Berge fortsetter – ofrer privatlivet for nytt OL

Stig-André Berge (36) har bestemt seg for å forlenge karrieren ett år til.

– Det var som en kjempestor kjærlighetssorg det å ikke få muligheten til å delta i OL i år, sier Berge til TV 2.

Han og deler av landslaget har den siste tiden trent under strenge smittevernsregler i et lagerlokale i Rælingen. For å få lov til å trene fullkontaktsbryting måtte landslagsutøverne flytte hjem til Berge.

NÆRKONTAKT: Morten Thoresen i tett kontakt med samboer og treningskamerat Berge. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Alle som har kontrakt med landslaget fikk tilbud om å danne husstander for å trene fullverdig bryting. Det betyr at de må bo, sove og spise sammen, og oppgi sitt «vanlige» liv. Bare fire av utøverne var villig til det, sier landslagstrener Fritz Aanes.

I dag bor og trener Stig-André Berge, Morten Thoresen, Per Anders Kure og Håvard Jørgensen sammen.

– Det står respekt av at Stig-André er villig til å invitere tre treningskamerater inn i huset sitt, han har kone og en liten sønn. Nå deler han middagsbord med familien og tre brytere. Det viser at han er villig til å ofre alt for å nå målet sitt, sier Aanes.

SAMBOERE: F.v: Morten Thoresen, Per Anders Kure, Håvard Jørgensen og Stig-André Berge. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

24.mars ble OL i Tokyo utsatt ett år på grunn koronaviruset.

Sponsorene forsvant

– Alt har vært veldig usikkert etter at vi fikk beskjeden om at OL skulle utsettes, men jeg fortsatte å trene så normalt som mulig med høy kvalitet og intensitet. Samtidig startet jobben med å finne ut om jeg ville satse ett år til. Er familien med meg? Får jeg med meg sponsorer på det her?

Nå har bryteren som tok bronsemedalje under OL i Rio 2016 bestemt seg.

– Kona var den første som sa «Stig, du må fortsette. Vi har ikke nådd målet vårt om OL i Tokyo, som vi har hatt i fire år».

– Da var valget enklere å ta. Vi kjører på ett år til. Koste hva det koste vill, så lenge vi klarer å drifte familien, forteller Stig-André Berge.

SATSER: Stig-André Berge er villig til å ofre alt for en OL-medalje i 2021. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Korona-perioden har kostet. Flere av Berges sponsorer har trukket seg.

– Jeg har fått med meg noen samarbeidspartnere, ikke på langt nær alle, men mange nok til at det er forsvarlig å satse mot OL i Tokyo i 2021.

Vil ikke gi seg på topp

– Jeg synes det er dumt å gi seg på topp, det er utrolig mye glede man kan gå glipp av hvis man tenker sånn. Det er bedre å gi seg når man er på vei ned, sier han.

Han innrømmer at det er tyngre å stå opp om morgenen og at restitusjonen går tregere nå enn for ti år siden.

– Jeg er ikke på vei ned enda, resultatene mine har ikke blitt dårligere, så jeg føler ikke at jeg er klar for å gi meg helt enda, sier Stig-André Berge.