Kourtney Kardashian med klar oppfordring til foreldre

Den eldste Kardashian-søsteren, Kourtney Kardashian (41), postet nylig en oppfordring på Instagram.

På den sosiale applikasjonen er det et stort engasjement for Black Lives Matter-bevegelsen etter at George Floyd døde etter en pågripelse av politiet i Minneapolis.

Kardashian har vist sitt engasjement, og forteller nå at hun gjør sin del som mor for å informere sine barn om hvor privilegerte de er som hvite, velstående barn. Trebarnsmoren har også valgt å snakket åpent med dem om rasisme.

Det var Page Six som først omtalte saken.

Snakker med barna om rasisme

41-åringen mener at nyhetene den siste tiden har endret hennes perspektiv i sin rolle som mor og tante til flere nieser og nevøer av farge.

– Som mor er det et naturlig instinkt for å beskytte barna mine mot alt som kan få dem til å føle seg triste eller utrygge, skriver Kardashian på Instagram.

– Smerten og lidelsen som er påført av rasisme er ikke en ting fra fortiden, og jeg har et ansvar for å snakke med barna mine ærlig og ofte om det. Selv når sannheten er ubehagelig, sier hun.

Kardashian ønsker at de skal forstå hva det innebærer og betyr å ha hvitt privilegium, og ønsker å snakke med barna og informere dem om svart historie.

Oppfordrer andre til å fortelle

Hun ønsker ikke å bare snakke om det denne måneden som det er i mediebildet, men også lenger enn det.

– Jeg oppfordrer andre mødre til å bli med meg i å bruke dette som en læringsleksjon for våre barn, skriver 41-åringen.

LÆR AV BARNA: Kourtney Kardashian forteller at hun ikke har svaret på alt barna spør om, men at de da utforsker spørsmålet sammen. Foto: Meleah Loya

Målet er at barn skal føle seg komfortabel til å kunne komme til foreldre og snakke med dem om temaer de har på hjertet.

Hun er også åpen for at selv hun som mor ikke har svar på alt, og det dukker opp spørsmål de må utforske sammen.

– Tillat en samtale uten dømmekraft, og lær av barna våre også. Vi vet ikke alt, skriver hun på Instagram.

På nettsiden hennes Poosh har hun også publisert samme budskap til andre foreldre, samt tips til bøker man kan lese om anti-rasisme.

Poosh gir også donasjoner til NAACP og The Bail Project som jobber for å skape et rettferdig samfunn for alle.

– Jeg har mye å lære og ønsker å utdanne meg enda mer slik at jeg kan bli en bedre mor, en bedre tante til mine nieser og nevøer, en bedre venn og et bedre menneske, avslutter Kardashian.