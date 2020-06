Flere pågrepet etter opptøyer i Göteborg etter demonstrasjon

Politiet i Göteborg besluttet å oppløse den anitrasistiske demonstrasjonen på Heden i Gøteborg søndag.

Demonstrasjonen er en del av Black Lives Matter-bevegelsen, som har arrangert protester i USA og en rekke andre land etter at afroamerikanske George Floyd døde som følge av politivold i Minneapolis.

Demonstrasjonen på Heden i Göteborg begynte på fredelig vis klokka 14. Det var kun gitt tillatelse for 50 deltakere, men allerede en halvtime før hadde hundrevis av mennesker samlet seg på Heden i sentrum av byen.

Demonstrantene ble da delt opp i ulike grupper på 50 personer hver, og arrangørene delte ut munnbind. En knapp halvtime senere var det ankommet om lag 2.000 personer, og politiet besluttet at demonstrasjonen måtte avsluttes.

– De trenger seg på podiet der det holdes taler. De kan ikke opprettholde sosial distansering, og man har tatt beslutningen om å oppløse demonstrasjonen, sier talsperson Christer Fuxborg i politiet til nyhetsbyrået TT.

Oppstod slagsmål og steinkasting

Ifølge Aftonbladet oppstod det slagsmål og steinkasting som følge av demonstrasjonen søndag. Politiet skal ha pågrepet flere personer som følge av demonstrasjonene.

Flasker ble kastet mot politiet, og vindusruter ble knust på et kjøpesenter. Ifølge fotografen til nyhetsbyrået TT skal flere biler blitt vandalisert.

ESKALERTE: Demonstrasjonene i Göteborg eskalerte søndag, da det ble amper stemning mellom demonstrantene og politiet. Foto: Adam Ihse/tt Nyhetsbyrån

– To personer er pågrepet, sa talsperson Christer Fuxborg i politiet søndag kveld.

Den ene er pågrepet for å ha båret pepperspray, mens det er uvisst hva den andre personen er mistenkt for.

Politiet etterforsker også en mulig mishandling etter at noen unge jenter tilsynelatende skal ha blitt slått da de forsøkte å forhindre at noen personer skulle bryte opp brostein. Det er foreløpig ingen mistenkte i den saken.

Samtidig varsles det at antallet mistenkte kan øke når politiet blant annet skal etterforske mulige opptøyer og skader på butikkvinduene nærmere.

– Bare fordi du ikke blir pågrepet i dag, sitter du ikke trygt, advarer Fuxborg.

Demonstrasjonen eskalerte

En av arrangørene uttalte til Aftonbladet at det var altfor mange som hadde møtt opp.

– Demonstrasjonen vil bli oppløst om kort tid. Vi må ha pandemien i bakhodet. Men bevegelsen fortsetter.

Da politiet grep inn, oppsto det tumulter i en nærliggende park, og minst seks politibusser var på stedet. Et ukjent antall personer er pågrepet.

Fredlig protest i Göteborg?🤨 pic.twitter.com/e8u4Q3sEbn — Mattias D (@MattiasZ02) June 7, 2020

Ifølge Fuxborg ble det kastet flasker mot politiet, og demonstrantene ødela brostein. Han har imidlertid ikke sett noen kaste brosteinen.

– Vi hadde litt bråk, først mellom demonstranter, og da det roet seg, begynte de å gå løs på politibiler, sier politiets talsperson.

Ifølge TTs fotograf svarte politiet på flaskekastingen ved å knuffe bort demonstranter som kom for nært. Fotografen så også noen demonstrasjoner som prøvde å holde unna dem som agerte mot politiet.

I liveoppdateringen til Aftonbladet som har rullet søndag, har man blant annet sett en slags røykbombe smelle nær avisens reporter.

– Nå begynner det å smelle. Det virket litt farlig, sier reporteren som løper unna stedet.

Det svenske politiet prøvde også å sette opp ulike former for barrikader, uten hell. Søndag kveld har de satt opp en vegg av kjøretøyene sine for å forhindre at mennesker skal bevege seg raskt over Brunnsparken, hvor demonstrantene holder til.

Fuxborg sier til Aftonbladet at demonstrasjonen ikke lenger er fredelig.

– Det er ikke fredelig her lenger. Demonstrantene har tatt seg friheten til å kaste ting og gå løs på politiet, sier han til avisen.

Knuste butikkvinduer

Göteborgs-Posten (GP) rapporterer om at demonstranter har tatt seg inn i kjøpesenteret Arkaden og knust flere butikkvinduer. Deretter skal de ha løpt ut igjen, og det er uvisst om noe er stjålet.

Like etterpå skal tumultene i den nærliggende parken ha blusset opp igjen.

– Det var noen som var med på demonstrasjonen som vi merket at ikke var der av riktig grunn og som vi markerte med sivilt personell. De har prøvd å starte bråk, kastet flasker og sparket mot biler, sier Fuxborg.

– Dette er langt i fra over, men ifølge det jeg har sett, tar politiet det veldig stille, sier reporter i GP på stedet, Fredrik Lindblom.

