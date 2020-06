Melby ble kalt hjem til Skei Grande

Det er tre måneder siden Venstres stortingsrepresentant fra Oslo, Guri Melby (39), fikk en tekstmelding fra partilederen.

– Den tirsdagen før Norge stengte ned fikk jeg et spørsmål om jeg hadde lyst til å komme på besøk. Akkurat da var jeg alene med ungene, så det passet dårlig, men jeg fikk en venninne til å være barnevakt, forteller hun.

Skei Grande hadde nettopp blitt enstemmig innstilt som partileder og hadde på dette tidspunkt vært kunnskapsminister i knappe sju uker.

Ingen betenkningstid

– Da jeg kom dit spurte hun om jeg kunne tenke meg å bli kunnskapsminister. Min første reaksjon var at jeg ble veldig lei meg fordi hun skulle trekke seg. Jeg har kjent Trine og jobbet med henne gjennom flere år, og vet at det har vært ganske tøft for henne særlig de siste par årene, så jeg skjønner at hun gjorde det, men jeg tror det å være kunnskapsminister også var drømmejobben hennes sier Melby.

Selv om det var trist og sårt nølte ikke Melby da Skei Grande varslet sin avgang både som partileder og statsråd.

– Jeg trengte ikke noen lang betenkningtid for å si ja til å bli kunnskapsminister, det gjorde jeg ikke. sier Melby.

Hun er utdannet lærer og har jobbet med utdanningspolitikk i mange år.

Intenst og alvorlig

Tre dager etter samtalen med Skei Grande stod Melby på Slottsbakken som nyutnevnt statsråd.

– Det var intenst, og en veldig alvorlig situsjon. Det var en alvorlig situasjon for partiet, fordi Trine hadde trukket seg, og selv om jeg var veldig glad for å bli spurt om å være statsråd, så var det triste omstendigheter, kan du si.

Se hele intervjuet øverst i saken.

– Og landet var i en alvorlig situasjon. Min første dag på jobb var jo den dagen da Norge stengte ned. Det var en veldig rar følelse å gå i folketomme gater i Oslo, og det var nesten ingen på Slottsplassen. Det var en veldig følelse av unntakstilstand. Samtid var det å få lov til å være med å ta beslutninger og påvirke hvordan ting skulle være, utrolig givende.

– Du ble ikke overveldet, da?

– Nei, det ble jeg ikke. Jeg tror det jeg har lært om meg selv i denne tiden er at når det stormer som verst blir jeg mer rolig. Da må du bare sette deg ned og ta ting for ting, og det er ikke noen tvil om hva du skal jobbe med.

– Jeg tror nok mange som har opplevd å være med i en slik krisesituasjon har opplevde det nesten er enklere å stå midt inni er litt enklere enn å stå utenfor, at du har litt mer kontroll på det som skjer. Så jeg er glad jeg har den følelsen at jeg har fått lov til å bidra litt.

Usikker på om hun vil bli partileder

Melby er ikke like kontant når det gjelder spørsmål om hun er villig til å overta som partileder i Venstre, som er i krise.

– Hvis jeg hadde vært helt sikker på hva jeg ville selv, og på hva som er best for partiet, så hadde jeg sagt det, så at jeg ikke sier det, er nok et resultat av at jeg ikke er helt sikker. Hadde jeg vært det, hadde jeg sagt noe. Det tenker jeg er greit å være ærlig på, også, sier hun.

Venstres klimaminister Sveinug Rotevatn, som var innstilt som første nestleder før Skei Grande kastet kortene, er den eneste som til nå har lansert seg selv som arvtager etter Skei Grande.

– Det er fint at han sier at han vil bli leder, så er det avklart, men jeg håper det er respekt for at ikke alle gjør det samtidig, sier hun.

Venstre fikk bare 1,6 prosents oppslutning på den siste målingen til TV 2, noe som er en historisk bunnmåling.

– Jeg tror at så lenge vi har en uavklart situasjon når det gjelder ledelsen i partiet er det vanskelig å få en vekst. Og i krisesituasjoner er det de store partiene som er tryggest å gå til for velgerne.

– Nå er det de som mener at venstre ikke har håndtert lederspørsmålet noe særlig bra til nå, hvordan tenker du det blir framover?

– Jeg tror at vi tross alt står i en enklere situasjon enn det vi gjorde i vinter. Nå har Trine avklart sin situasjon, og da opplever jeg at det er litt mer åpent, og jeg håper det betyr at vi får en mer åpen og god debatt.

– Jeg tror velgerne tåler en debatt, men ikke at det oppleves som uro, bråk og lekkasjer og spill. Jeg liker det heller ikke, sier hun.

Barn ingen hindring

Det er slutt på å slenge seg ned på sofaen, sitte i mobilen eller med sakspapirer når Melby kommer hjem fra jobben.

– Det at barnehagene stengte den dagen jeg ble kunnskapsminister var ikke akkurat det helt optimale for å få logistikken på hjemmebane til å gå opp, ler hun.

TV 2 møter kunnskapsministeren på lekeplassen i nabolaget, der hun benytter tiden til å leke med guttene sine på 2 og 4 år mens hun blir intervjuet.

Men barna er den beste avkoblingen, forteller kunnskapsministeren.

– De krever deg der og da, så du har ikke noe valg. Du må leke med dem, og for meg er det den beste måten å slappe av på. Selv om det krever mye, gir det også mye energi, sier hun.

– Men det er både kvinner og menn som hopper av toppolitikken for å kunne være mer sammen med barna, som arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen?

– Nå har ikke jeg vært like lenge i politikken som Røe Isaksen, men jeg skjønner veldig at det kan komme til et punkt der du har fått nok av å slite med dårlig samvittighet eller mellom ulike hensyn. Det er ikke enkelt, og for meg blir det mange andre ting som må vike, mer enn ungene. Det blir lite tid til venner og trening.

– Så du er ikke skremt?

– Nei, det er jeg ikke. Når du har en jobb som er spennende og engasjerende orker du å jobbe mer.

Har vaskehjelp og bestiller mat

– Egentlig er jeg glad jeg har unger som gjør at du må koble av og ikke må være på jobb 24 timer i døgnet, men må tenke på andre ting, også.

Men du er avhengig av at andre stiller opp, erkjenner Melby.

– Jeg er veldig glad ungene har en pappa som har stilt opp mye. Jeg skal ikke ta på meg at jeg har hentet så mye i barnehagen eller hatt hjemmekontor, sier ministeren.

Det gjelder å finne smarte løsninger, og kompromisse, sier hun.

– Vi har vaskehjelp annenhver uke, og det har mye å si for mitt humør og konfliktnivået i hjemmet. Vi bruker Kolonial og hjemlevering av mat, som bidrar til å effektivisere, røper hun.