Hun var ett av tre mennesker som var helt trygg fra koronaviruset

– Vi hørte historiene og så hva som skjedde, men det var vanskelig å tro på at det var virkeligheten, sier Jessica Meir.

Samtidig som Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte at koronaviruset var en pandemi den 11. mars i år, var det tre personer som var helt sikre på at sykdommen ikke kom til å nå dem.

Blant disse tre var svensk-amerikanske Jessica Meir (42), som sammen med astronautkollegene Andrew Morgan (44) og Oleg Skripochka (50) befant seg på Den internasjonale romstasjonen (ISS).

– Det var veldig rart å tenke på at vi var bare tre mennesker av 7,5 milliarder mennesker på jorda som ikke var påvirket av det akkurat da, sier Meir i et intervju med Fredrik Skavlan (53) i intervjuserien «SKAVLAN + 1».

FRA VERDENSROMMET: Jessica Meir sammen med Andrew Morgan og Chris Cassidy under en pressekonferanse i forkant av hjemkomsten. Foto: NASA via AP

– Veldig surrealistisk

Meir ble skutt ut i verdensrommet 25. september 2019. Etter å ha tilbragt flere måneder på romstasjonen, kom altså nyhetene som skulle endre verden.

– Vi så ut av vinduet, på jorda som var like vakker og storslått som alltid. Og så så vi på nyhetene og snakket med våre kjære hjemme og så hele situasjonen utspille seg. Vi hørte historiene og så hva som skjedde, men det var vanskelig å tro på at det var virkeligheten, det føltes veldig surrealistisk å være vitne til det fra der oppe, beskriver astronauten.

– Merket koronasituasjonen umiddelbart

Da Meir landet på jorden igjen 17. april i år, var det umiddelbart tydelig at ikke alt var som det pleide.

– Koronaviruset ble synlig så fort de åpnet luken til fartøyet, da alle vi så hadde på seg ansiktsmasker, forteller hun.

Meir sier at det stadig er vanskelig å forstå den nye hverdagen.

– Det føles fortsatt veldig merkelig at vi kom tilbake til en helt annen planet. Alt føles annerledes ut på jorda vi kom tilbake til.

Ble historisk på kvinnelig romvandring

I løpet av de nesten sju månedene Meir var i verdensrommet, rakk hun å bli historisk.

18. oktober tok hun nemlig del i den aller første romvandringen med kun kvinner, sammen med Christina Koch (41), som for øvrig returnerte til jorden i februar.

Jessica Meir kort tid etter de landet den 17. apil i år. Foto: AFP PHOTO / Russian Space Agency Roscosmos / GCTC / Andrey Shelepin

Meir innrømmer at tilbakemeldingene som kom i ettertid har vært overveldende.

– Jeg ble veldig overrasket over den voldsomme responsen vi fikk fra bakken. Vi fikk så mange meldinger fra unge mennesker, fra folk med drømmer og fra voksne som fortalte hvor mye dette betydde for dem og hvor mye det inspirerte dem.

Omfanget gikk virkelig inn på dem.

– Vi er så privilegerte som fikk den muligheten.

– Ignorerer politiske problemer i rommet

Den internasjonale romstasjonen ble skutt opp i 1998. 16 land er med på prosjektet, inkludert Norge, USA, Russland og Japan.

Til tross for ulikheter og anstrengte politiske forhold, har det ifølge Meir vært helt uproblematisk å samarbeide med astronauter fra ulike land.

ASTRONAUT: Jessica Meir under en pressekonferanse i Russland i september i fjor. Foto: KUDRYAVTSEV / AFP

– Selv om de politiske problemene er veldig viktige for folk på bakken, tenker vi ikke på dem når vi er i verdensrommet. Vi er der oppe og jobber som ett mannskap, og det er veldig lett for oss å ha det perspektivet når vi ser ned på planeten. Vi ser ikke de geopolitiske, menneskeskapte grensene derfra, sier hun.

42-åringen viderebringer også perspektivet når hun snakker om koronaviruset.

– Når man ser på planeten fra der oppe er det veldig lett å se at vi står i dette sammen. Og at vi er én menneskerase.

