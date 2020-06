«Fast & Furious»-stjerne skilles

Den kjente skuespilleren fra «Fast & Furious» filmene, Jordana Brewster og hennes mann, filmprodusent Andrew Form, valgte å separere seg tidligere i år ifølge kilder People har snakket med.

Møttes på sett

Brewster og Form giftet seg i mai 2007 på Nevis Island, to år etter de møtte hverandre for første gang i 2005. Da var de på settet til «The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning».

– Vi begynte å date i hemmelighet der vi hang i traileren min, fordi det ville ha vært uprofesjonelt ellers, fortalte Brewster før bryllupet deres.

Ikke lenge etter at de møtte hverandre valgte Brewster å flytte inn hos Form i huset hans i Hollywood Hills.

Ifølge New York Daily News skal det ha vært et raskt og hyggelig brudd, og en kilde hevder at de fortsatt har stor respekt for hverandre.

«FAST & FURIOUS»: Jordana Brewster er godt kjent for sin rolle som Mia Toretto i «Fast & Furious»-filmene. Her sammen med Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez og Vin Diesel. Foto: Chris Pizzello

Sammen har Brewster og Form to sønner sammen: Julian på seks år, og Rowan som snart er fire år, og er opptatt av å fortsatt være kjærlige foreldre og jobbe som et team.

Representanter for Brewster og Form har ikke kommentert.