Britisk mann falt i brønn etter å ha blitt jagd av hunder – funnet etter seks dager

Britiske Jacob Roberts (29) tilbrakte seks dager i en brønn på Bali, i landsbyen Pecatu.

Han har forklart til redningsfolkene som reddet ham opp at han ble jaget av hunder, og at han falt ned i brønnen da han forsøkte løpe fra dem.

Det melder nyhetsbyrået AFP søndag.

Et redningsteam fikk 29-åringen ut av den fire meter dype brønnen søndag. Det skal ikke ha vært mye vann i bunnen av brønnen.

Det var en lokal bonde som til slutt oppdaget briten.

– Ropene hans om hjelp ble hørt av en bonde som var ute for å mate kuene sine, sier den lokale lederen for redningstjenesten, Gede Darmada, til AFP.

Roberts brakk beinet da han falt ned i brønnen.

– Han så tynn og skadd ut, sier politisjef i sørlige Kuta, Yusak Agustinus Sooai, til AFP.

Briten ble tatt med til et lokalt sykehus for behandling etter at han var hentet opp av brønnen.