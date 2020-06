– Hvor lenge skal vi la viruset få spre seg?

Lørdag deltok verdensmesteren i profesjonell tungvektsboksing i demonstrasjoner mot rasisme i sin hjemby Watford. I sin appell ber han blant annet om en slutt på svart gjengkultur.

– Fra og med i dag, vær stolt. Vi kan ikke lenger sitte stille og holde kjeft om meningsløse drap og rasisme basert utelukkende på hudfarge.

– Vi må sette en stopper for den unge, svarte gjengkulturen. La meg være ærlig med dere om gjengkultur. Jeg er hundre prosent for å gjøre opprør, men vi må forstå at det er slutt. Tro meg, det er slutt. Med mindre du vil sitte i et fengsel år etter år av det eneste livet du har. Gjenglivet er over, sier verdensmesteren til Watfords demonstranter.

DEMONSTRERER: Anthony Joshua går sammen med andre demonstranter i Watford, Storbritannia. Foto: Paul Childs

– Han var en katalysator

Joshua, som i 2018 ble utnevnt til offiser av den britiske imperieordenen, snakker også om George Floyd, afroamerikaneren som døde etter å ha blitt pågrepet av amerikansk politi. Politibetjenten som pågrep Floyd, er siktet for drap, og de tre andre involverte er siktet for medvirkning til drap.

– Alle liv betyr noe, jeg er hundre prosent enig i det. Men det inkluderer også svarte liv. Det er derfor vi er her i dag. George Floyd var en katalysator, på en liste som allerede var altfor lang, sier Joshua i sin appell.

Oppfordrer til «vaksinasjon»

30-åringen tok gull i OL i London 2012 og er meget populær blant fansen. Han har over 17 millioner følgere på sosiale medier og har store sponsoravtaler med merker som Under Armour, Beats og Jaguar Land Rover. Han er også på Forbes Magazines liste over de hundre best betalte kjendisene, uavhengig av fagfelt.

Han har tidligere snakket om sitt politiske engasjement og at han i fremtiden ønsker å bidra til å påvirke Storbritannias politiske landskap. I sin appell sammenligner han rasisme med den pågående viruspandemien.

– Verden har erklært en pandemi. Situasjonen er ute av kontroll og jeg snakker faktisk ikke om covid-19. Viruset jeg snakker om er rasisme.

Joshua oppfordrer folk til å støtte det svarte samfunnet, handle varer hos bedrifter med svarte eiere og å delta i ikke-voldelige demonstrasjoner.

– Hvor lenge skal vi tillate at rasisme sprer seg og fortsetter å påvirke livene våre uten å bruke den vaksinen vi allerede har? Hva er det vi har? Jeg og du. Du er vaksinen. Jeg er vaksinen, avslutter Joshua, til applaus og jubel fra de fremmøtte demonstrantene.