Justin Bieber: – Karrieren min er inspirert av svart kultur

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artist Justin Bieber forteller på sin Instagram at han er inspirert av svart kultur som har formet karrieren hans.

Justin Bieber (26) har engasjert seg sterkt i kampen mot rasisme i kjølevannet av George Floyds død etter en pågripelse av politiet i Minneapolis i USA.

Dette kommer spesielt tydelig frem på hans Instagram de siste dagene, der han forteller at svart kultur har vært viktig for hans karriere som sanger.

Det var Independent som først omtalte saken.

Stor inspirasjon

I et innlegg på Instagram deler han et notat med sine 138 millioner følgere der han forklarer at svart kultur har formet hans karriere.

– Jeg er inspirert av svart kultur. Jeg har hatt stor fordel av den svarte kulturen, skriver Bieber.

Innlegget har allerede fått godt over 1 million likerklikk, og 26-åringen forklarer hva i karrieren hans som er inspirert.

– Min stil, hvordan jeg synger, danser, fremføringer og min mote er alle blitt påvirket og inspirert av svart kultur, sier Bieber.

Artisten ønsker nå å bruke sosiale medier til å lære, snakke om rasers urettferdighet, undertrykkelse og å identifisere hvordan man kan være del av en endring som han mener det er behov for.

BLACK LIVES MATTER: Justin Bieber har rettet et stort fokus på Black Lives Matter på sin Instagramkonto den siste tiden. Foto: Mario Anzuoni

Responsen under bildet har vært positivt og har skapt et engasjement i kommentarfeltet i forbindelse med Black Lives Matter-bevegelsen.

Oppfordrer til å hjelpe

Bieber har også publisert et bilde av Breonna Taylor som ble skutt minst åtte ganger av politiet. Taylor var en svart kvinne som jobbet som akuttmedisinsk tekniker og hadde akkurat kommet hjem da politiet valgte å bruke en «ikke-banke-på» metode.

Under bildet av Taylor har Bieber skrevet: «Sveip til høyre for å se hvordan vi kan hjelpe med å feire henne» og en rekke handlinger for å hedre hennes minne.

FBI kunngjorde at de åpnet en etterforskning etter hendelsen med Taylor. De tre offiserene som var involvert i skytingen har ikke blitt siktet, men er i administrativ permisjon.