Formel 1-stjernen har lenge kjempet for mangfold og likestilling.

For å vise sin støtte til Black Lives Matter-bevegelsen og de fredfulle demonstrasjonene etter at George Floyd døde, publiserte Lewis Hamilton et personlig innlegg på sosiale medier.

– Vi må forene oss. Jeg har lenge undret hvorfor 2020 så så fortapt ut, men jeg har begynt å tro at 2020 kanskje er det viktigste året i våres liv. Der vi endelig kan se starten på en forandring i den systematiske og sosiale undertrykkelsen av minoriteter, skriver Hamilton.

Det er ikke lenge siden den seks-ganger verdensmesteren åpnet opp om at han ble mobbet som ung. Nå har kampen mot rasisme igjen vekket gamle følelser.

– Det har vekket noen fæle minner fra barndommen. Minner som jeg opplevde som ung. Jeg er sikker på at flere av dere har blir utsatt for rasisme i en eller annen form, slik som meg, forteller Hamilton.

35-åringen har lenge holdt følelsene sine for seg selv.

– Jeg har snakket så lite om mine personlige erfaringer fordi jeg har blitt lært å holde dem for meg selv, for å ikke fremstå som svak. Drep dem med kjærligheten og slå dem på banen, skriver verdens beste Formel 1-fører.

Etter å ha blitt mobbet som barn, har Lewis Hamilton tatt svart belte i karate og fått tilbake selvtilliten.

I kampen mot rasisme er det én person som har betydd mye for det britiske fartsfenomenet.

– De negative psykologiske ettervirkningene kan ikke måles. Jeg kjemper fortsatt. Takk gud for at jeg hadde min far. En sterk svart karakter som jeg kunne se opp til, og som jeg alltid visste stod ved min side. Ikke alle har det, og vi må stå opp for de som ikke har den helten som kan beskytte dem, forteller Lewis Hamilton.