Sliter med hallusinasjoner og mareritt

Geir Ove Norum (61) har måttet bearbeide de intense drømmene han hadde under respiratorbehandling. Ny forskning viser at flere koronainnlagte opplever det samme.

Geir Ove Norum overlevde seks uker i respirator, smittet med koronavirus. Opptil flere ganger gjennom respiratorbehandlingen var familiefaren så syk, at kona planla begravelsen hjemmefra.

Overlege Jon Henrik Laake ved Oslo universitetssykehus er en av dem som hadde ansvaret for Geir Ove Norum da han lå på respirator i hele seks uker.

– Ja det er lenge. Gjennomsnittlig tid for covid-19 er cirka 15 dager, så seks uker det er definitivt en av de mest langvarige behandlingene vi har hatt, forteller overlegen.

NÆR DØDEN: Geir Ove lå seks uker i respirator. Bildet er tatt av en av sykepleierne på Rikshospitalet. Foto: Privat

I begynnelsen ble 61-åringen holdt i dyp søvn, for at kroppen skulle tåle både sykdommen og behandlingen. I tillegg fikk han medisiner som lammet muskulaturen, slik at kroppen hans ikke skulle jobbe mot respiratoren.

– Hos de aller mest kritisk syke så vil sånne litt ukontrollerte ting som hosting og bevegelser kunne være nok til at oksygenopptaket i kroppen blir kraftig redusert, sier Laake.

– Redd for å miste ham

Etter nesten fire uker på respirator var trebarnsfaren endelig over kneiken.

– Fra den andre uken i april da var vi ikke så redd for at vi skulle miste ham. Da var egentlig bekymringen for hvordan i all verden skulle vi klare å få vekket ham uten at det skulle oppstår vanskeligheter for oss. Og det brukte vi altså flere uker på å få til, sier overlegen som har tråkket linoleum på intensivavdelinger i tjue år.

For det å vekke koronapasientene har vist seg å være vanskelig.

– Vi vet nå fra undersøkelser i andre land at av de respiratorbehandling koronapasientene så har nesten alle sammen hatt problematiske oppvåkninger.

Intense hallusinasjoner

For selv om kroppen tilsynelatende lå i dyp søvn, foregikk det dramatiske ting på innsiden.

– Det vil si at de har hatt intense hallusinasjoner, drømmer om du vil, som ofte kan fremstå veldig skremmende og virkelighetsnære. Og vanskelig å skille fra det som er realitetene. Og det ser altså ut til at disse hallusinasjonene i seg selv er en medvirkende årsak til angst og depresjonsproblematikk i etterkant hos denne type pasienter, sier han.

Ny forskning fastslår at 75 prosent av de intensivbehandlede koronapasientene fikk hallusinasjoner.

– Hvis man gikk til de som hadde vært på respirator så var det nesten alle sammen.

FERIE: Familien Vedlog Norum på ferie i Kroatia i 2019. Her er Nina og Geir Ove sammen med sønnene Petter (i midten), Haakon og Anders (t.h). Foto: Privat

Geir Ove opplevde selv slike hallusinasjoner under respiratorbehandlingen.

– Hele den respiratortiden er klippet ut av hodet mitt. Men det jeg slet med var disse forferdelige marerittene. Og de kosta meg krefter, forteller trebarnsfaren.

– I en av drømmene desarmerte jeg en rørbombe på en trikk. Jeg forteller dette til Nina, hvorpå hun sier: «Det kan du umulig ha gjort, for da lå du i dyp koma», fortsetter Geir Ove og ler.

Flere ganger måtte han inn på nettaviser for å sjekke at drømmene hans ikke hadde rot i virkeligheten.

– I mine drømmer hadde alle de tre guttene mine mista beina fra kneet og ned i et bombeattentat. Men da sønnen min kom på besøk, stod han jo der på bena sine. Og da ble jeg veldig bevisst på at dette må være tull, forteller Geir Ove.

Han har gått til psykolog og i gruppetimer for å bearbeide marerittene.

Årsaken ukjent

Årsaken til vrangforestillingene som oppleves så virkelige, at de faktisk kan gi post traumatisk stresslidelse, er foreløpig ukjent, men teoriene er flere.

– Hjernen er veldig avhengig av oksygen for å fungere, og det er ingen av oss som tenker så veldig klart når oksygentilførselen blir veldig lav og det kan være en medvirkende årsak, sier han.

Foreløpig forteller overlegen at det er lite som skiller covid-19-pasienter fra andre tilsvarende pasienter med alvorlig respirasjonsvikt.

I tillegg til den mentale belastningen som kan gi ulike former for angst og depresjon, sliter respirator-pasientene ofte med fysiske senskader.

– Muskler, ledd og nerver fungerer ikke så godt som før, forteller Laake.

Respirator-rehab

Nå håper Laake at oppmerksomhet rundt koronapasientene kan åpne dører for et rehabiliteringstilbud til alle respiratorpasienter. Det finnes nemlig ikke noe enhetlig opplegg for ivaretagelse av disse pasientene.

Til nå så har det vært opp til den enkelte kommune og den enkelte rehabiliteringsinstitusjon og legge til rette for denne type pasienter. Det betyr at pasienter som ikke blir fanget opp kan havne utenfor systemet.

– I England så har man en regel som sier at man kalles inn etter tre måneder dersom du har hatt ett opphold på intensivavdeling i mer enn tre dager, forklarer Laake.

En slik ordning ønsker han seg også.

– Jeg tenker nok at denne pandemien og de pasienten vi har hos oss gir oss en gylden anledning til å skape bedre rehabilitering bedre oppfølging for mange typer pasienter. Så hvis korona pandemien kan gi støtet til at man kan få på plass enda bedre oppfølging av andre pasienter så er det ingenting som er bedre enn det, avslutter overlegen.