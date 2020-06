14 politifolk skadd i London: – Sjokkerende og helt uakseptabelt

14 politibetjenter ble skadd under lørdagens George Floyd-demonstrasjoner i London. Politisjefen fordømmer oppførselen og sier det er sjokkerende.

Lørdag deltok tusenvis av mennesker i Storbritannias hovedstad i en demonstrasjon mot rasisme, arrangert i solidaritet med avdøde George Floyd.

Etter flere timers fredelig protester, tok tingene en vending mot kvelden. Ifølge Reuters havnet et lite antall av demonstrantene i alvorlige sammenstøt med politiet.

Mark White, som var Sky News sin journalist på stedet, forteller at stemningen utenfor Downing Street hadde begynt å endre seg da omkring 400-500 personer hadde samlet seg på plassen.

– Plutselig begynte folkemengden å kaste flasker og andre objekter på politiet, sier han til Sky News.

Politiet svarte med å kaste seg opp hesteryggene, for å presse demonstrantene tilbake.

14 skadd

14 politibetjenter ble skadd i opptøyene, forteller politiet.

– Jeg er veldig lei meg og deprimert over at en minoritet av demonstrantene ble voldelige mot offiserene i sentrale London i går. Hendelsen førte til at 14 betjenter ble skadd, sier politisjef Dame Cressida Dick i en uttalelse.

En politibetjent måtte på sykehus etter at hun falt av hesten. Ifølge politiet er hun ikke livstruende skadd.

– Antallet overgrep er sjokkerende og helt uakseptabelt, sier Dick i uttalelsen, gjengitt av Reuters.

SKADD: Etter flere timers fredelig demonstrasjon i London ble havnet politi og demonstranter i voldelige sammenstøt. 14 politifolk ble skadd. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP HJELPER: Både politi og demonstranter forsøker å hjelpe politibetjenten som falt av hesten bort fra gaten. Foto: Frank Augstein / AP

Nye demonstrasjoner

Politisjefen sier også at de fredelige demonstrantene, som ønsket å vise sitt standpunkt mot rasisme og politivold, trolig vil bli like forferdet som henne over urolighetene.

Ettersom det er varslet flere protester søndag, ber politisjefen demonstrantene om å holde seg unna London.

– Jeg ber demonstrantene om å finne en annen måte å få stemmene sine hørt på, som ikke innebærer å ta til Londons gater, hvor man risikerer sin egen sikkerheten, familiens og politibetjentenes i kampen mot viruset, sier hun.

Politiet har uttalt at 13 politifolk ble skadd under protester tidligere i uken, og at de har foretatt flere pågripelser.