Klar beskjed: – Han må vokse opp

Det sår ingen tvil om at Jadon Sancho leverer på banen, men utenfor har den 20 år gamle briten ofte kommet i fokus for utenomsportslige seanser.

Senest denne uken kom Borussia Dortmund-stjernen i trøbbel etter å ha fått en frisør på besøk, som var i strid med landets gjeldende retningslinjer for å forhindre smittespredning.

Lagkamerat Emre Can, som ble matchvinner mot Hertha Berlin lørdag, mener den talentfulle høyrevingen rett og slett må skjerpe seg.

– Han må være litt mer smartere i valgene han gjør. Alle trenger en frisør. Han trenger å vokse opp. Han har ikke råd til å gjøre slike feil i fremtiden, sier den tidligere Liverpool-spilleren til Sky Germany, gjengitt av Sky Sports.

Det ble en dyr frisørtime for Sancho, som fikk en bot fra klubben på rundt 100 000 kroner.

– Helt latterlig DFL, skrev unggutten på sin Twitter-profil.

Kommet for sent til treninger

Tidligere denne sesongen har Jadon Sancho blitt satt ut av laget og bøtelagt for å ha kommet for sent hjem til Dortmund fra en landslagssamling med England.

I løpet av 2017/2018-sesongen ble han flyttet ned til U23-troppen etter at han kom for sent på treninger ved flere tilfeller, ifølge Sky.

– Jadon trenger litt veiledning. Jeg tror ikke han prøver å skape skandaler med vilje. Vi vet at han må bli mer disiplinert på noen ting, men det vet han selv også, sier Emre Can.

– Klubber vil være interessert uansett

Med 17 mål og 17 målgivende pasninger i Bundesliga denne sesongen, har 20-åringen blitt en ettertraktet mann.

TV 2s fotballekspert tror ikke de utenomsportslige sidesprangene vil ødelegge for mye for fremtiden.

– Han er en toppfotballspiller, og jeg tror nok klubber vil være interessert i ham uansett. Men får han et rykte på seg at han ikke jobber hardt nok og kommer i fokus for utenomsportslige greier, det var jo en grunn til at han satt på benken de første kampene nå, sier Erik Thorstvedt.

Det har versert flere spekulasjoner hvorfor briten ikke startet kampene da Bundeliga ble sparket i gang igjen. At han hadde reist til England under epidimien og at han var i dårlig form.

– Folk er alltid ute etter å ta fotballspillere, særlig nå under korona. Det med frisøren var så lite, men om han har stukket av til et annet land er det mer alvorlig. Han må bare konsentrere seg om å spille fotball, mener TV 2s fotballekspert.

Tror han vil slite mer i Premier League

Dortmund-vingen skal være ønsket av flere toppklubber i England, og ifølge de siste rapportene leder Manchester United og Ole Gunnar Solskjær an til kapre supertalentet.

– Jeg sier ikke at Premier League er en annen klasse enn Bundesliga, men jeg tror de fleste backene i England er litt tøffere å møte. Jeg tror det blir vanskelig for ham å opprettholde det syke snittet som han har i Bundesliga. Han er sykt god, ung og kommer til å koste en formue, men mest sannsynlig en bra investering som vil de vil få pengene tilbake ved en senere anledning, sier Erik Thorstvedt.