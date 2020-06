Da tre pensjonister døde ble folk mistenksomme – nå er James (28) dømt for drap

Da flere pensjonister i et boligkompleks i Østerbro i København døde i løpet av kort tid, gikk alarmen hos de pårørende. Nå er en 28-åring dømt til livstid i fengsel for å ha drept to av dem.

Danske James Schmidt sto i byretten i København tiltalt for tre drap på pensjonister i København i 2019.

Han nektet straffskyld for forholdene.

I en dom fra København byret, som ble lest opp søndag formiddag, dømmes han for to av drapene. Det skriver blant annet Ekstrabladet.

28-åringen ble dømt til livstid i fengsel, noe som er en tidsubegrenset straff. Han kan da søke om prøveløslatelse etter 12 år. Gjennomsnittlig soner livstids-dømte 15-16 år i danske fengsler, mens det finnes dem som blir sittende så lenge som 30-40 år.

Det er Inez Hasselblad (81) og Peter Olsen (80) han er dømt for å ha drept, mens han er frifunnet for drapet på Eva Hoffmeister (82). De tre døde med kort tids mellomrom i løpet av februar og mars 2019.

28-åringen er også dømt for å ha brukt bankkortene til to av ofrene. Selv har han forklart at han fant bankkortene ved en tilfeldighet.

Schmidt bodde selv i samme boligkompleks som de tre avdøde, i Østerbo i København.

Mystisk

Ved samtlige av dødsfallene antok politiet først at dødsårsaken var naturlig.

Men da en av de pårørende mistenkte at noe annet kunne ligge bak, ble to av ofrene obdusert.

Det at tre personer døde i løpet av en kort periode, vakte mistanke. Det ble da konkludert med at dødsårsaken var kvelning.

Kort tid etter ble Schmidt pågrepet av politiet.

Hoffmeister, som han er frikjent for drap på, ble kremert før politiet fikk gjort noen flere undersøkelser. Dette er årsaken til ta det ikke kan bevises at hun var utsatt for noe kriminelt.

Schmidt har erkjent å ha hatt kontakt med de tre, men hevder blant annet at han hjalp Olsen med å flytte.

Tidligere dømt

I 2011 ble Schmidt dømt til forvaring, som senere ble omgjort til en fengselsdom på 7 år, for voldtekt av en 14-åring, drapsforsøk og voldtektsforsøk mot en venninne av moren.

I retten tegnet aktor Søren Harbo opp et bilde av en mann med stormannsgalskap, som anså seg som en dyktig musiker, manager og beskrev seg selv som en «Martin Luther King».

– Hans forklaringer er lite troverdige og konstruert til å passe de fakta som er forelagt ham, sa Harbo.

Schmidts forsvarer Mie Sønder Koch sa i sin prosedyre før dommen, at han burde frifinnes for alle drapene.

– Han har på ingen måte forsøkt å skjule sine bevegelesr rundt boligkomplekset, noe som ville være naturlig dersom han hadde drept personer. Han hadde også kontakt med flere av ofrene, og dette har han heller ikke forsøkt å skjule, blant annet ved at han lånte Hasselblads telefon for å ringe til sin mor, sa Koch.