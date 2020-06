Medier: Trump ville fylle hovedstaden med 10.000 soldater

Lørdag samlet titusenvis av mennesker seg for å demonstrere mot rasisme og politivold i den amerikanske hovedstaden. Ifølge ABC News var tonen da en helt annen enn for en uke siden, da det ble meldt om flere voldelige sammenstøt mellom politiet og demonstranter.

Ifølge CBS News krevde USAs president Donald Trump mandag denne uken at 10.000 soldater skulle innta hovedstaden for å håndtere demonstrasjonene i et opphetet møte ved Det hvite hus.

– Du må dominere gatene. Du kan ikke la hva som nå skjer skje, har Trump tidligere uttalt.

Nyhetskanalen får opplyst fra en statsansatt kilde at justisminister Bill Barr, forsvarsminister Mark Esper og forsvarssjef Mark Miley var sterkt mot dette.

Flyttet soldater

Ifølge CBS oppfordret Esper og Milley landets guvernører til å be om bistand for Nasjonalgarden, som ifølge krigsveterandepartementet VA kun er deltidsansatte, i en telefonsamtale samme dag, i et forsøk på å tilfredsstille Trumps krav.

Ifølge CNN fikk Esper også flyttet 1600 soldater til hovedstaden i tilfelle de omtrent 4000 nasjonalgardemedlemmene som til slutt ble sendt trengte bistand. Førstnevnte forlot Washington D.C torsdag.

Også reservistene fra nasjonalgarden blir trolig dimittert snart. De blir hentet hjem igjen neste uke, trolig så tidlig som mandag, opplyser generalmajor William J. Walker til CNN. Soldatenes tilstedeværelse har vært en kilde til konflikt mellom lokale myndigheter og Trump-administrasjonen.

I en analyse skriver journalist hos nyhetsbyrået AP Robert Burns, som har jobbet med nasjonal sikkerhet i 30 år, at frontene mellom Pentagon og Det hvite hus er steile om dagen.

– Friksjon i dette forholdet er historisk sett ikke uvanlig. Men nylig, og for andre gang under Trumps tid som president, har det nærmet seg oppsigelser fra høytstående stillinger og en sjanse for vedvarende skade for militærets rykte, skriver han.

Ifølge Burns synes Pentagon lite om Trumps trusler om å bruke miliærmakt mot demonstranter. Esper har også motsatt seg å ta i bruk lovverket Insurrection Act, som tillater presidenten å bruke militærmakt «som han vurderer nødvendig» i tider med «ulovlige hindringer» eller «opprør mot USAs autoritet».

– Den muligheten må bare brukes som en siste utvei, og bare i de mest ekstreme situasjonene. Vi er ikke i en slik situasjon nå, har Esper tidligere uttalt.

Store demonstrasjoner

Verden over har det vært store demonstrasjoner i etterkant av at afroamerikanske George Floyd døde under en pågripelse. En av politimennene involvert er nå drapssiktet, og tre andre siktet for medvirkning.

Ifølge The Washington Post var demonstrasjonen i Washington D.C. lørdag den største av sitt slag hittil. Lørdag var det også flere andre store demonstrasjoner i amerikanske byer, og over 20.000 mennesker samlet seg i New York.